منها الغثيان وفقدان الشهية، الأعراض المبكرة لتليف الكبد

تليف الكبد هو ندبات دائمة تلحق الضرر بالكبد وتتداخل مع أدائه، ويمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد ويعد تليف الكبد نتيجة لتلف الكبد المستمر على مدى سنوات عديدة وتكون الكحول والمخدرات والفيروسات هي الأسباب الأكثر شيوعًا لحدوث ذلك.

تليف الكبد، فيتو

ما هو تليف الكبد؟

يعد تليف الكبد هو مرحلة متأخرة من مرض الكبد، حيث يتم استبدال أنسجة الكبد السليمة تدريجيًا بأنسجة ندبية وهذا نتيجة لالتهاب الكبد المزمن على المدى الطويل، وعندما يستمر الالتهاب يحاول الكبد إصلاح نفسه عن طريق التندب ولكن كثرة الأنسجة الندبية تمنع الكبد من العمل بشكل صحيح ليصل للمرحلة النهائية وهي فشل الكبد المزمن.

Advertisements

أعراض تليف الكبد

تعتمد علامات وأعراض تليف الكبد على مدى تقدمه، فقد لا يكون لدى المريض أعراض على الإطلاق في وقت مبكر، أو قد يكون لديه فقط أعراض غامضة تشبه العديد من الحالات الأخرى، وتصبح أعراض تليف الكبد أكثر وضوحًا مع انخفاض وظائف الكبد على سبيل المثال، قد يري الشخص علامات تشير إلى أن الصفراء لا تنتقل إلى حيث يجب أن تذهب، وبدلًا من ذلك تفيض إلى أماكن لا تنتمي إليها.

الأعراض الأولية لتليف الكبد

قد تشمل العلامات والأعراض المبكرة لتليف الكبد ما يلي:

الغثيان أو فقدان الشهية.

الشعور بالضعف أو التعب.

الشعور بالمرض بشكل عام (الشعور بالضيق).

ألم في الجزء العلوي من البطن (خاصة على الجانب الأيمن).

أوعية دموية مرئية تشبه العناكب (الأورام الوعائية العنكبوتية).

احمرار على راحتي اليدين.

تليف الكبد، فيتو

أعراض تليف الكبد المتقدم

تنقسم أعراض تليف الكبد المعروفة إلى فئتين: الأعراض المرتبطة بانخفاض وظائف الكبد، والأعراض المرتبطة بارتفاع ضغط الدم البابي، وتعد أعراض توقف تدفق الصفراء، مثل اليرقان، من المؤشرات الشائعة لانخفاض وظائف الكبد، وتشير أعراض ارتفاع ضغط الدم البابي إلى تليف الكبد على وجه التحديد، وهو نسيج ندبي في الكبد يضغط على الوريد البابي.

تشمل أعراض تليف الكبد المرتبطة بانخفاض وظائف الكبد ما يلي:

اليرقان (لون أصفر على الجلد والعينين).

الحكة (حكة في الجلد، ولكن بدون طفح جلدي مرئي).

بول ذو لون داكن وبراز ذو لون فاتح.

صعوبات في الجهاز الهضمي، خاصة مع الدهون.

نتوءات صفراء صغيرة من رواسب الدهون على الجلد أو الجفون.

فقدان الوزن غير المبرر وفقدان العضلات.

الاعتلال الدماغي الكبدي (الارتباك وتغيرات المزاج).

الخلل الحركي (الارتعاش أو الارتعاش أو فقدان التحكم في العضلات).

اضطرابات الدورة الشهرية.

تضخم أنسجة الثدي لدى الذكور وتقلص الخصيتين لدى الأشخاص المصابين بـ AMAB.

تشمل أعراض تليف الكبد المرتبطة بارتفاع ضغط الدم البابي ما يلي:

تورم في البطن.

تورم في اليدين والقدمين والساقين أو الوجه.

سهولة النزيف والكدمات (اعتلال التخثر).

وجود دم في القيء أو وجود دم في البراز.

انخفاض كمية البول (بسبب الفشل الكلوي المزمن).

ضيق في التنفس (بسبب فشل الجهاز التنفسي المزمن).

أسباب تليف الكبد

تليف الكبد هو عملية تندب تدريجية ناجمة عن التهاب مزمن في الكبد، أي مرض كبدي مزمن يسبب التهاب الكبد المزمن يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد، وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

التهاب الكبد الناجم عن الكحول، هذا هو تلف الكبد المزمن الناتج عن تعاطي الكحول بكثرة، وقد يكون الكحول هو السبب الأكثر شهرة لتليف الكبد ولكن الأسباب غير الكحولية شائعة أيضًا، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

التهاب الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول، هذا هو الضرر المزمن الناجم عن تخزين الدهون الزائدة في الكبد، ويتعلق الأمر بالعوامل الأيضية مثل ارتفاع نسبة الدهون في الدم وسكر الدم وضغط الدم.

الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي المزمن، التهاب الكبد C هو عدوى فيروسية تصبح مزمنة لدى معظم الناس، ويمكن علاجه الآن باستخدام مضادات الفيروسات لكن الكثير من الناس لا يدركون أنهم مصابون به.

الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي المزمن (ب)، التهاب الكبد B هو عدوى فيروسية قد تصبح مزمنة لدى أقلية من الناس، وإذا حدث ذلك فيحصل عليه المريض مدى الحياة وتعد العدوى قابلة للعلاج، لكنها غير قابل للشفاء.

تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لتليف الكبد ما يلي:

أمراض المناعة الذاتية الصفراوية، يمكن لبعض أمراض المناعة الذاتية أن تسبب التهابًا مزمنًا في الكبد، بما في ذلك التهاب الكبد المناعي الذاتي والتهاب الأقنية الصفراوية الأولي والتهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي.

الاضطرابات الوراثية، ويمكن أن تتسبب بعض الحالات الموروثة في تراكم مواد سامة في الكبد وإلحاق الضرر به، مثل مرض تخزين الجليكوجين والتليف الكيسي ومرض ويلسون.

التهاب الكبد السام، قد يؤدي التعرض طويل الأمد لبعض السموم البيئية أو استخدام بعض الأدوية إلى تلف الكبد المزمن، بما في ذلك مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

أمراض القلب والأوعية الدموية، الحالات التي تسبب تراكم الدم في الكبد (فشل القلب الاحتقاني) أو التي تمنع الدم من الوصول إلى الكبد (نقص التروية المزمن) يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد.

تليف الكبد، فيتو

عوامل الخطر لتليف الكبد

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بتليف الكبد إذا كنت:

أكبر من 50 عامًا.

لديك تاريخ من تعاطي الكحول بكثرة.

الإصابة بعدوى التهاب الكبد الفيروسي المزمن.

تعاني من متلازمة التمثيل الغذائي.