شوبير عن إقالة موسيماني من الوحدة الإماراتي: الأهلي سبب نجاحه وبداية شهرته (فيديو)

قال الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الوحدة الإماراتي أنهى تعاقده مع مدربه موسيماني، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة، وفسخ الوحدة عقده مع موسيماني بالتراضي وتكليف أرنو بويتنويج بقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال برنامجه مع شوبير المذاع على قناة أون سبورت، موسيماني مدرب كبير، لكن العوامل التي وفرها النادي الأهلي والجماهير لبيتسو موسيماني ساهمت في نجاحه وتحقيق البطولات.

وتابع: "المدربون الأجانب لا بد أن يتقدموا بالشكر للكرة المصرية والجماهير حيث إنها كانت بداية انطلاقهم للشهرة، ولمع نجم كل منهم أمثال جاريدو وبيتسو موسيماني وكارتيرون، حيث أمطرت السماء ذهبًا وانتقلوا إلى أندية عربية بفضل النادي الأهلي".

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كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وكانت إدارة الزمالك وجهت الشكر لـ خوان كارلوس أوسوريو بعد تدهور نتائج الفريق وتعيين معتمد جمال مدربًا مؤقتًا.

بيتسو موسيماني

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالتعاون مع فريق الكشافة بالنادي، يجهزون قائمة مدربين لاختيار أفضلهم لتدريب فريق الزمالك.

إقالة موسيماني من الوحدة دليل على ان الأهلي سبب نجاحه🤔.. شوبير يعلق على رحيل المدرب الجنوب إفريقي عن النادي الإماراتي👇pic.twitter.com/Dt0VO4xzof — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) November 10, 2023

وأشار المصدر إلى أن بيتسو موسيماني موجود في القائمة التي يعدها ويدرسها أحمد سليمان وحسين السيد.

وتابع المصدر أن الزمالك لم يحسم حتى الآن هوية المدرب ويدرس أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من مدرب من مدرسة مختلفة.

وأضاف المصدر أن المدرب المصري أيضًا مطروح على طاولة تدريب الزمالك وأبرز اسم هو أيمن الرمادي.

وقرر نادي الوحدة الإماراتي إنهاء عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو ‎موسيماني من منصبه بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وفسخ الوحدة عقده مع موسيماني بالتراضي وتكليف أرنو بويتنويج بقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان موسيماني تعاقد مع الوحدة الإماراتي بعد الرحيل عن أهلي جدة السعودي، يوم 18 يونيو الماضي، وحقق الفوز في 8 لقاءات وتلقى 6 هزائم خلال مسيرته في 14 مواجهة، ليحتل الفريق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة بعد 7 جولات.

أحمد سليمان يجتمع بأيمن الرمادي

وقال مصدر مسئول داخل نادي الزمالك إن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن ملف كرة القدم في القلعة البيضاء يجري اجتماعًا الآن مع أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.

وأشار المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه إلى أن الثنائي أحمد سليمان وأيمن الرمادي يعقدان جلسة الآن في أحد المطاعم الشهيرة بالشيخ زايد.

وتابع المصدر حديثه أن الجلسة سرية للغاية ومنعًا المقربين منهما من التواجد في الجلسة للحديث عن إمكانية تدريب أيمن الرمادي نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة ولم يتم حسم الأمر حتى الآن.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادي الزمالك موعد إعلان مجلس إدارة القلعة البيضاء نتيجة التحقيق مع ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقال المصدر: إن هناك اجتماعًا لمجلس إدارة نادي الزمالك يوم الإثنين سيتم فيه مناقشة العديد من الأمور وإصدار قرارات التحقيق مع ثلاثي الزمالك.

فتوح وصبحي

واستقر الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك على إصدار بيان اعتذار لجماهير ومجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعبين أن الثنائي قرر تقديم بيان اعتذار خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد انتهاء معسكر المنتخب من أجل محاولة إنهاء أزمتهما في نادي الزمالك بعد استبعادهما من المباريات وعرضهما للبيع.

وأشار المصدر، إلى أن الثنائي يحاولان إنهاء الأزمة من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك في المباريات خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللياقة البدنية والمستوى الفني خاصة أن الثنائي يريدان المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة رفقة منتخب مصر.