قمة ثنائية بين البرهان ومحمد بن سلمان لبحث آخر التطورات

القمة العربية الطارئة، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اجتماعًا ثنائيًّا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

قمة ثنائية بين البرهان وبن سلمان يعقدان اجتماعًا ثنائيًا

وأطلع الفريق أول ركن البرهان ولي العهد السعودي على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية على الدولة والذي نتج عنه استهداف للمدنيين وقتل الأبرياء العزل وتخريب للمؤسسات والمنشآت الحيوية ومشروعات البنية التحتية.

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وأكد رئيس مجلس السيادة أنه بالرغم من كل هذه الانتهاكات التي مارستها هذه المليشيا الإرهابية، استجابت حكومة السودان للجلوس معها في منبر جدة من أجل إنهاء معاناة السودانيين وتم التوصل في مايو الماضي لإتفاق تخرج بموجبه هذه القوات من منازل المواطنين لمواقع متوافق عليها، إلاّ أنها لم تمتثل لذلك وواصلت حربها على المواطنين الأبرياء في الخرطوم ودارفور.





وقال الأمير محمد بن سلمان إن جهود المملكة من أجل التوصل إلى السلام في السودان هي إلتزام ومسؤولية تجاه هذا البلد الشقيق، مؤكدًا أن هذه الجهود ستستمر حتى تؤتي ثمارها.



وقطع بن سلمان بأن تقسيم السودان أو تفتيته هو خط أحمر بالنسبة للسعودية، مضيفًا بأنهم يتطلعون إلى إحلال الاستقرار والسلام في السودان قريبًا لما يمثله السودان من أهمية في المنطقة ولما هو موعود به من خير كثير وازدهار ونمو وتطور.

وتستضيف المملكة العربية السعودية قمتان للدول العربية والإسلامية لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المقرر أن تُعقد قمة طارئة لقادة دول الجامعة العربية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في العاصمة السعودية، اليوم السبت.

وفي اليوم التالي سيجري عقدة قمة "استثنائية" تنظّمها منظمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة ذات غالبية مسلمة ومقرّها في مدينة جدة الساحلية السعودية.

ووصل مجموعة من قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية في القمتان، فيما قررت دول أخرى إرسال ممثلين عن قادتها.

ووصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل، الجمعة، إلى الرياض للمشاركة في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والقمة الإسلامية الاستثنائية.

كذلك وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى العاصمة السعودية، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والقمة الإسلامية الاستثنائية.

وسيتوجه الرئيس رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، إلى السعودية لمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

وأفاد موقع اعتماد أونلاين الإخباري بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى السعودية يوم الأحد لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي.

وستكون بذلك زيارة رئيسي الأولى للمملكة العربية السعودية منذ اتفقت طهران والرياض برعاية الصين على استئناف العلاقات بينهما وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية في البلدين بعد قطيعة استمرت سبعة أعوام.

وأعلنت البحرين أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هو من سيمثل البلاد في القمتين العربية والإسلامية، وكذلك فعلت الكويت عندما أعلنت أن ممثلها سيكون ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأعلنت عمان أن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي سيرأس وفد البلاد المشارك في القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية.

وكذلك اختار المغرب المشاركة في القمتين بوفد رفيع المستوى يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ومن المقرر أن يشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالقمتين العربية والإسلامية.