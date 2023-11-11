السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قمة ثنائية بين البرهان ومحمد بن سلمان لبحث آخر التطورات

البرهان وولي العهد
البرهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيتو

القمة العربية الطارئة، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اجتماعًا ثنائيًّا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

 

قمة ثنائية بين البرهان وبن سلمان يعقدان اجتماعًا ثنائيًا

وأطلع الفريق أول ركن البرهان ولي العهد السعودي على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية على الدولة والذي نتج عنه استهداف للمدنيين وقتل الأبرياء العزل وتخريب للمؤسسات والمنشآت الحيوية ومشروعات البنية التحتية.

Advertisements


وأكد رئيس مجلس السيادة أنه بالرغم من كل هذه الانتهاكات التي مارستها هذه المليشيا الإرهابية، استجابت حكومة السودان للجلوس معها في منبر جدة من أجل إنهاء معاناة السودانيين وتم التوصل في مايو الماضي لإتفاق تخرج بموجبه هذه القوات من منازل المواطنين لمواقع متوافق عليها، إلاّ أنها لم تمتثل لذلك وواصلت حربها على المواطنين الأبرياء في الخرطوم ودارفور.



وقال الأمير محمد بن سلمان إن جهود المملكة من أجل التوصل إلى السلام في السودان هي إلتزام ومسؤولية تجاه هذا البلد الشقيق، مؤكدًا أن هذه الجهود ستستمر حتى تؤتي ثمارها.


وقطع بن سلمان بأن تقسيم السودان أو تفتيته هو خط أحمر بالنسبة للسعودية، مضيفًا بأنهم يتطلعون إلى إحلال الاستقرار والسلام في السودان قريبًا لما يمثله السودان من أهمية في المنطقة ولما هو موعود به من خير كثير وازدهار ونمو وتطور. 

 

وتستضيف المملكة العربية السعودية قمتان للدول العربية والإسلامية لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المقرر أن تُعقد قمة طارئة لقادة دول الجامعة العربية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في العاصمة السعودية، اليوم السبت.

وفي اليوم التالي سيجري عقدة قمة "استثنائية" تنظّمها منظمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة ذات غالبية مسلمة ومقرّها في مدينة جدة الساحلية السعودية.

ووصل مجموعة من قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية في القمتان، فيما قررت دول أخرى إرسال ممثلين عن قادتها.

ووصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل، الجمعة، إلى الرياض للمشاركة في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والقمة الإسلامية الاستثنائية.

كذلك وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى العاصمة السعودية، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والقمة الإسلامية الاستثنائية.

وسيتوجه  الرئيس رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، إلى السعودية لمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

وأفاد موقع اعتماد أونلاين الإخباري بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى السعودية يوم الأحد لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي.

وستكون بذلك زيارة رئيسي الأولى للمملكة العربية السعودية منذ اتفقت طهران والرياض برعاية الصين على استئناف العلاقات بينهما وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية في البلدين بعد قطيعة استمرت سبعة أعوام.

وأعلنت البحرين أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هو من سيمثل البلاد في القمتين العربية والإسلامية، وكذلك فعلت الكويت عندما أعلنت أن ممثلها سيكون ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأعلنت عمان أن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي سيرأس وفد البلاد المشارك في القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية.

وكذلك اختار المغرب المشاركة في القمتين بوفد رفيع المستوى يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ومن المقرر أن يشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالقمتين العربية والإسلامية.

المفتي يشيد بصمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة لمواجهتهم الدبابات والقذائف بصدور عارية

القمة العربية الطارئة، كاتب سعودي يوضح 6 نقاط من بينها دعم مصر على طاولة القادة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

القمة العربية الطارئة الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الجامعة العربية القمة العربية المملكة العربية السعودية جامعة العربية تطورات الاوضاع في السودان سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

مواد متعلقة

المفتي يشيد بصمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة لمواجهتهم الدبابات والقذائف بصدور عارية

أول اعتراف من ماكرون بعدم شرعية العدوان الإسرائيلي على غزة ومطالب بوقفه فورا

إسرائيل تكشف عدد الفارين من شمال غزة خلال يومين

الأكثر قراءة

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

غرفة سرية وشكاير فلوس، حكاية كنز أشهر متسول في الدقهلية (فيديوجراف)

خليفة علي معلول، بيراميدز يحسم موقف انتقال محمد حمدي إلى الأهلي

بيان ناري من اتحاد الكرة للرد على بيراميدز بسبب مباراة الزمالك

القمة العربية الطارئة، كاتب سعودي يوضح 6 نقاط من بينها دعم مصر على طاولة القادة (فيديو)

أول اعتراف من ماكرون بعدم شرعية العدوان الإسرائيلي على غزة ومطالب بوقفه فورا

رد صادم من طليقة أحمد سعد حول محاولات الصلح بينهما

حالة الطقس اليوم السبت 11 -11-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

توقعات الأبراج اليومية، السبت 11-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

بالأسعار، طرح أراض تعليمية وحق انتفاع للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

وزير الأوقاف: الاستخفاف الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين يرسخ لنشر ثقافة الاستخفاف بحياة البشر

المزيد
الجريدة الرسمية