طريقة عمل الوايت صوص، بدون كريمة لباني لعمل الطواجن الجاهزة

طريقة عمل الوايت صوص، بدون كريمة لباني، من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ستات البيوت، بعد الارتفاع الشديد في أسعار الكريمة اللباني بشكل كبير، خاصة أن الطواجن والمكرونة بالوايت صوص من الطرق التي يعشقها الجميع، وخاصة الاطفال الصغار، والتي أصبحت ستات البيوت تفضل عملها في البيت، للتوفير في الميزانية.





طريقة عمل الوايت صوص "الصوص الابيض"

ولكل عشاق المكرونة بالوايت صوص، نستعرض طريقة عمل الوايت صوص زي المحلات، وكذلك نستعرض طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص، بدلا من شراءها جاهزة، حتى تضمني جودتها.

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خطوات عمل الوايت صوص:

نرفع على نار هادئة طاسة بها ملعقة كبيرة من الزبد، وملعقة كبيرة زيت الزيتون، وعندما يسخنا، وتذوب الزبدة، يضاف حوالي نصف كوب من الدقيق، مع التحريك المستمر.

عندما يصل الدقيق للون الذهبي الفاتح، نضيف 3 اكواب من اللبن الحليب، مع التقليب المستمر، وعندما يصل الخليط لقوام غليظ نوعا ما، نضيف كوب أخر من الحليب، مع التقليب المستمر؛ حتى لا يتكتل.

ثم نضيف التوابل، من ملح وفلفل وبابريكا، مع التقليب، ونرفعه عن النار عندما يصل للقوام الكريمي المطلوب.

الوايت صوص

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص

مكونات المكرونة بالوايت صوص:

2 كوب مكرونة مسلوقة

3/4 كوب جزر مقطع قطع صغيرة

3/4 كوب ذرة حلوة ( اختيارى )

3/4 كوب فلفل أخضر رومى

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص:

تسلق المكرونة في 8 أكواب من الماء، مع إضافة ملعقة من الملح، ثم تصفى، ويضاف لها ملعقة زيت زيتون، حتى لا تلتصق ببعضها البعض.

في طاسة تشوح 4 فصوص من الثوم المفروم، في القليل من زيت الزيتون، ثم يضاف الجزر، والذرة الحلوة، ثم الفلفل الاخضر، مع التقليب المستمر.

تضاف ملعقة صغيرة ملح، مع التقليب المستمر، حتى ينضج الخضار.

نحضر الوايت صوص الذي تم تحضيره مسبقا، ونضيف له الخضروات التي تم تشويحها، مع التقليب، حتى يمتزجوا جميعا.

نضيف المكرونة مع التقليب، حتى تمتزج كل المكونات، مع الصوص الابيض، لتصبح لدينا جاهزة.

طريقة عمل ستيك بالمشروم

ويمكنك تقديم المكرونة بالوايت صوص مع ستيك بالمشروم، نستعرض طريقة الشيف ريمو خبير الطهي، في السطور التالية.

مكونات عمل ستيك بالمشروم

قطع ستيك حسب العدد، ويحضر لكل قطعة ستيك الأتي

ملعقه زبده وعليها ملعقه زيت

ملح وفلفل أسود

ملعقه دقيق

مشروم فريش أو علب

فص ثوم

بصل مقطع مكعبات

ماء مغلي

اوراق بصل مقصوصه او اوراق بقدونس حسب الرغبه

طريقة عمل ستيك بالمشروم:

يرش اللحم بالملح والفلفل الاسود ويدلك به جيدا

يرش بالدقيق من كلا الجهتين ويراعى التخلص من الدقيق الزائد

يذاب الزبده مع الزيت فى المقلاه ويحمر اللحم فى المقلاه على الجانبين

يرفع اللحم من النار ويترك جانبا، ويوضع فى نفس المقلاة البصل مع التقليب، ثم يضاف المشروم، ويقلب ثم يوضع اللحم مع البصل والمشروم بقالب من الفخار او البايريكس، ويضاف اليهم ماء مغلى ويغطى بورق الالومينيوم، ويترك فى الفرن لمده نصف ساعة

يغرف فى طبق ويضاف اليه الصوص المتبقى من الطهي، ويقدم مع البطاطس المهروس، ويزين إما بأوراق البصل المقصوصة أو بالبقدونس.