الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز

الفراخ المشوية، فيتو
الفراخ المشوية، فيتو

طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز، الفراخ المشوية من المشويات الشهيرة واللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار كثيرا.

وطريقة عمل الفراخ المشوية فى فرن البوتاجاز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتفضلها ربات البيوت كثيرا لأنها آمنة واوفر من الجاهزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز.

مكونات عمل الفراخ المشوية:-

فرخة مقطعة 8 قطع

التتبيلة ربع كيلو بصل

2 فص ثوم

ثمرة برتقال بالقشر

2 فص حبهان

2 ورق لورى

مكعب مرقة دجاج

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بهارات دجاج

رشة قرفة

رشة زنجبيل

ملح

فلفل اسود

سماق

كوب زبادي

ربع كوب عصير ليمون

زعتر

كارى

رشة كركم

ثمرة طماطم

للوجه

ملعقة صلصة

ملعقة سمن

ملح

فلفل اسود

زعتر

كارى 

طريقة عمل الفراخ المشوية فى فرن البوتاجاز، فيتو 

طريقة عمل الفراخ المشوية فى فرن البوتاجاز:-

  • نحضر الفراخ ونغسلها جيدا ونضعها فى محلول النقع وهو عبارة عن ماء وخل وسكر وملح وعصير ليمون وفلفل اسود وزنجبيل ودقيق، ونتركها فى هذا المحلول لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الفراخ بعدها بالماء الجارى جيدا.
  • ثم نحضر مكونات التتبيلة ونضعها معا فى الخلاط الكهربائي ونضرب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس وناعم.
  • ثم نحضر الفراخ ومحدث بها فتحات بالسكين، ونضعها فى بولة عميقة ونصب عليها عليك التتبيلة
  • وننقع الفراخ فى التتبيلة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
  • ثم نحضر صينية فرن ونرص بها الدجاج بالتتبيلة ونغطيها بورق زبد ثم ورق فويل ونضعها بالفرن الساخن لمدة ساعة.
  • ثم ننزع الورق من عليها وندهنها بخليط الصلصة والسمن والتوابل وندخلها الفرن مرة أخيرة تحت الشواية حتى تأخذ لون مميز.
  • ثم نخرجها من الفرن ونشعل فحمة صغيرة.
  • ثم نضع الفحمة فى طبق صغير ونصب عليها سمن بلدى مذاب.
  • ثم نغطى الصينية سريعا ونتركها مغطاة لمدة نصف ساعة.
  • ثم نقدم الفراخ بعدها ساخنة بعد تزيينها بالبقدونس.
  • وتقدم الفراخ المشوية بجانب جميع أنواع الطعام المختلفة ويمكن تناولها بمفردها بجانب الخبز وسلطة الطحينة أو السلطة الخضراء ويمكن بجانب الأرز أو المكرونة.
  • كما يمكن تحضيرها بجانب البطاطس المقلية والأرز البسمتي، فهى طيبة المذاق ويعشقها الكبار والصغار.
  • والفراخ المشوية أكلة مشرفة فى العزومات ويسهل تحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة على عكس المشويات الجاهزة.
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