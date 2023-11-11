السبت 11 نوفمبر 2023
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سياسة

منتصر عمران: المنطقة أمام مفترق طرق والقمة العربية المرتقبة غير مسبوقة

رحيل الفلسطينيين
رحيل الفلسطينيين من مناطق الصراع، فيتو

قال منتصر عمران، الكاتب والباحث، إن الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والمقرونة بدعم أمريكي سافر لم يراعِ القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي بدد صورة أمريكا، من دولة عظمى إلى دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي الإنساني. 

 

تحديات أمام القادة العرب في القمة المرتقبة 

وعن القمة العربية المرتقبة، قال عمران، إن القادة العرب أمام حدث يحرك شعوب العالم الغربي في مواجهة حكوماتهم المؤيدة للاحتلال، مما يجعل القمة المنتظرة مغايرة لما سبق من قمم، لأن المنطقة باسرها على مفترق طرق، والقادة يعلمون أنهم أمام تغير إستراتيجي للقضية الفلسطينية من تسوية إلى تصفية إذا تحقق للاحتلال أهدافه من الحرب المعلنة التي قال عنها أحد الساسة الغربيين إن إسرائيل بهذه الحرب تشتري أمنًا لسنوات ولكنها لن تستطيع تحقيق أمن للأبد.

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واختتم: موقف القادة العرب اليوم يجمع على هدف واحد لا مناص منه وهو إيجاد حل شامل ومستدام للقضية الفلسطينية وتحقيقه بالآليات التي تملكها الدول العربية في وجه أمريكا وإسرائيل، مردفًا: إذا أرادت إسرائيل السلام عليها أن تدفع الثمن المقابل لذلك وهو حل الدولتين على الحدود المتفق عليها في الاتفاقيات الدولية  الملزمة بهذا الشأن.

 

كان مجلس الأمن الدولي  عقد أمس الجمعة، جلسة بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وفشل مجلس الأمن الدولي في مرات عدة من تبني قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذكرت  شبكة "سي.إن.إن"، في وقت سابق أن المجلس فشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، فيما تدخل الحرب بين جيش الاحتلال  الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية الشهر الثاني. 

 

ونقلت "سي. إن. إن" عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله: "لا اتفاق في هذه المرحلة".

 

وكانت مجموعة تضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) رفضتاه.

 

رحيل أهل غزة إلى جنوب القطاع 

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري قال الجمعة: إن أكثر من 100 ألف من سكان قطاع غزة فروا جنوبا خلال اليومين الماضيين، مع قيام القوات الإسرائيلية بعمليات "في عمق مدينة غزة".

 

وجدد هاجاري، في مؤتمر صحفي، الحديث عن جهود تجري لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الجهود تستغرق وقتًا.

 

وأوضح: "إننا نعمل طوال الوقت ونأخذ زمام المبادرة بشأن مجموعة من الجهود لإعادة الرهائن. هذه الجهود معقدة وليست هي النهاية. إنها تستغرق وقتًا وستستغرق وقتًا".

 

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