الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

اليوم، مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بطلب من روسيا حول تخريب خطوط التيار الشمالي

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، يعقد  مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة بطلب من روسيا حول حادث تخريب خطوط أنابيب "التيار الشمالي" الذي وقع قبل أكثر من عام.

ووفقًا لجدول أعمال مجلس الأمن الذي وزعته بعثة البرازيل المكلفة برئاسة المجلس خلال الدورة الحالية، فإنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة اليوم لمناقشة حادث تخريب خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، وذلك بعد جلسة مفتوحة خُصصت لمناقشة الهجوم الأوكراني الأخير على مدينة دونيتسك والتي ستنعقد بطلب من روسيا أيضًا.

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ووقعت انفجارات في وقت واحد، يوم 26 سبتمبر 2022، على خطي أنابيب تصدير للغاز الروسي إلى أوروبا – "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب متعمدة.

من جانبه، نشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، تحقيقًا له في 8 فبراير، ذكر فيه، نقلًا عن مصادر، أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022، تحت غطاء تدريبات قام بها غواصو البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين. 

وبحسب هيرش، فإن قرار إطلاق العملية اتخذه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي.


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