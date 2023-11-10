الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

هل انهارت العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد مرور شهر على نكبة 7 أكتوبر؟ ‏

أبو عبيدة متحدث المقاومة،
أبو عبيدة متحدث المقاومة، فيتو

ما زالت الحرب مستعرة على غزة، ودخل الصراع الأسبوع الأول من شهره الثاني، وأكثر ما يبدو لافتا ‏انهيار العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي اتضح أنها تحتاج الكثير من الترميم بعد أن أثبتت هشاشتها ‏المقاومة الفلسطينية في ضربات ساحقة نفذتها خلال الشهر الماضي.  ‏

 

ارتكازات العقيدة الأمنية الإسرائيلية 

 

يقول جمال زحالقة، الباحث الفلسطيني في الشئون الإسرائيلية، إن هناك 4 اتكازات تعتمد عليها ‏العقيدة الأمنية الإسرائيلية وهي الردع والإنذار والدفاع والحسم.‏

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وشدد الباحث على أن  ثلاثة من هذه القناعات هدمت تماما منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي،  إذ لم ‏يعد ينفع الردع كما فشل الجيش الإسرائيلي في توجيه إنذار قبل الهجوم عليه، وفشل في الوقت نفسه بالدفاع ‏ومنع ما حدث من حماس.‏


وأكد الباحث الفلسطيني أن الارتكازات الإسرائيلية صممت أصلا لمواجهة دول وليس منظمات، ما ‏يعني أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية ستشهد تحولات جذرية خلال المرحلة المقبلة حتى لا تواجه ‏مثل هذه الأهوال مرة آخرى. ‏


واختتم مؤكدا أن الاتجاه العام في إسرائيل حاليا شطب ما يعرف بالردع والإنذار، مقابل تقوية ‏الأنظمة والترتيبات الدفاعية وشن الحروب الاستباقية بادعاء الدفاع عن النفس، على حد قوله. ‏

 

كواليس الاشتباكات بين كتائب القسام والجيش والإسرائيلي 

 

الهجوم البري على غزة، كانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت اليوم الجمعة، أن هناك اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- وجيش الاحتلال قرب حي النصر في قطاع غزة.

 

وأكدت التقارير الإعلامية أن  المقاومة الفلسطينية أطلقت  قذائف مضادة للدروع تجاه دبابات تابعة لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات العنيفة المستمرة في عدة مناطق وأحياء غرب مدينة غزة

 

وشدد شهود عيان من قطاع غزة، على أن الفصائل الفلسطينية تخوض الآن اشتباكات ضارية وعنيفة جدا مع القوات الإسرائيلية المتقدمة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.

 

من ناحيتها أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء وقوع مواجهة بين جيش الاحتلال ومقاتلي حماس بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، كما وردت أنباء عن تبادل لإطلاق النار في منطقة بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة".

 

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس التابع للجمعية".

 

وبحسب مصادر من قطاع غزة، تحاول الآليات الإسرائيلية التقدم نحو مستشفى الشفاء من البحر غرب المدينة ومن الشمال والجنوب.

 

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غزة العقيدة الامنية الإسرائيلية المقاومة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي الشئون الإسرائيلية

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