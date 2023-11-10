جيش الاحتلال يواصل قصف مستشفى الشفاء في قطاع غزة

ذكرت القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف مستشفيات قطاع غزة، وعلى رأسها مستشفى الشفاء الطبي.



قصف مستشفى الشفاء في قطاع غزة



وأكدت القاهرة الإخبارية أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مولد الكهرباء بمستشفى الشفاء في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان على غزة.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر مستشفى في قطاع غزة تعرض للقصف، وأن 20 مستشفى في غزة أصبحت الآن خارج الخدمة.

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قصف مستشفى الشفاء بقطاع غزة



ومن جانبها ذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، ردا على سؤال حول غارة إسرائيلية على باحة مستشفى الشفاء في مدينة غزة إنه "ليس لدي تفاصيل عن مستشفى الشفاء ولكننا نعلم أنهم يتعرضون للقصف".

وأكدت أن هناك "عنفا شديدا" في الموقع، نقلا عن زملائها على الأرض.

بدوره، قال ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن هناك بعض "المشكلات" في إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، والذي قال إنه مخصص للمشاة وليس للشاحنات.

وذكر أن 65 شاحنة فقط تحمل الغذاء والدواء ومستلزمات النظافة والمياه وسبع سيارات إسعاف عبرت من مصر إلى غزة يوم الأربعاء، ولا يمكن لأي من هذه المساعدات أن تصل إلى شمال غزة.

وأضاف: "لا يمكننا القيادة إلى الشمال في المرحلة الحالية، وهو أمر محبط للغاية بالطبع لأننا نعلم أن هناك عدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في الشمال"، معتبرا أنه "إذا كان هناك جحيم على الأرض اليوم، فاسمه شمال غزة.. إنها حياة الخوف في النهار والظلام في الليل".

وتلجأ عائلات غزة إلى مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في القطاع، والذي يقع داخل مدينة غزة وتطوقه القوات الإسرائيلية، وسط ادعاءات بأن مقاتلي "حماس" والفصائل الفلسطينية يتخذون مقرا لهم في المنطقة وطلبت من السكان المغادرة والتوجه جنوبا.

استهداف الاحتلال الإسرائيلي العيادة الخارجية لمستشفى الشفاء



وأشارت تقارير فلسطينية إلى وقوع نحو عشرة شهداء وعشرات الجرحى في استهداف الاحتلال الإسرائيلي العيادة الخارجية لمستشفى الشفاء الطبي في غزة.

كما حاصرت دبابات الاحتلال مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون في قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصفا عنيفا على مناطق متفرقة في غزة، وقامت دباباته بحصار مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون.

من ناحيتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

مطالبات بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة



وقالت في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن تلك الاستهدافات تركز في الوقت الراهن على المستشفيات وطواقم الإسعاف، وتعرض حياة المرضى، وآلاف المدنيين لخطر الموت.



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