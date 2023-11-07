الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف عن الأحداث في فلسطين: أوقفوا آلة القتل قبل فوات الآوان

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، فيتو

 أكد الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، أن الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمونه ضربوا بكل القوانين الدولية ومراعاة الجوانب الإنسانية عرض الحائط بما يشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم الدولي، ويطرح تساؤلات كبيرة حول مصداقية النظام الدولي القائم الذي لا ينصف ضعيفا ولا مظلوما وهو ما يسهم بلا شك في دعم التطرف والكراهية والانتقام، ويشكل خطرا حقيقيا على الجميع بلا استثناء.

تعليق وزير الاوقاف على الأحداث في فلسطين 

وأضاف وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:" نقول لكل حكماء العالم ومؤسساته الدولية: "أوقفوا آلة القتل قبل فوات الآوان ".

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وشدد وزير الأوقاف على أن التصفية الجسدية للفلسطينيين في غزة والضفة جرأة غير مسبوقة على سفك الدماء.

وتابع: لا يمكن لمن لديه أدنى حس إنساني أن يحتمل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية فجة أما من يدعم هذا الاحتلال بأي لون من ألوان الدعم فهو شريك في جريمته.

 

بيان علماء الأوقاف حول الأوضاع في فلسطين

وفي وقت سابق أصدر عدد من أئمة وواعظات وعلماء وزارة الأوقاف، بيانا، جاء فيه: ندعم بكل قوة وضمير ديني ووطني كل المواقف الوطنية المشرفة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنين مواقفه وقرارته الشجاعة والحكيمة معًا وحفاظه على الأمن القومي المصرى والسيادة المصرية، ورفضه القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى سيناء، الأمر الذي سيتبعه حتمًا تهجير أهالي الضفة الغربية إلى الأردن وتصفية القضية الفلسطينية نهائيًّا، ورفضه أن تكون سيناء وطنًا بديلا لأحد، وعمله الدءوب على إحلال السلام العادل القائم على إعطاء الفلسطينيين كامل حقوقهم وأخصها إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع البيان: "نفوض الرئيس تفويضًا كاملًا فيما يتخذه من قرارات في الحفاظ على أمننا القومي، مؤكدين أن نقف خلف سيادته بكل قوة، وأننا مستعدون للتضحية في سبيل الحفاظ على وطننـا، وعلى كل ذرة رمـلٍ مـن أرض سـينـاء المبـاركـة بـدمـائنـا، وأننـا سـنكـون في مقدمة الصفوف متى طُلب إلينا ذلك".

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