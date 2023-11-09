الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يدعمان مواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية (صور)

شيخ الأزهر ووزير
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف،فيتو

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على رأس وفد من قيادات الوزارة يضم الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، ود. نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لتأكيد دعمهم لمواقف فضيلته تجاه القضية الفلسطينية.

زيارة وزير الأوقاف لشيخ الأزهر 

وأكد  وزير الأوقاف عقب اللقاء على المواقف الثابتة للأزهر والأوقاف والإفتاء برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لتصفية قضيتهم، وأن سيناء خط أحمر.

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رفض الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين 

 كما أكد رفض كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني، واستهداف النساء والأطفال والمدنيين العزل، وسياسة الحصار والتجويع، مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مجازره في فلسطين بصفة عامة وغزة بصفة خاصة.

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