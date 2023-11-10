الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

التحفظ على 5 أطنان حلاوة طحينية غير مطابقة ببنها

صحة القليوبية، فيتو
صحة القليوبية، فيتو

تمكنت مديرية الصحة بالقليوبية من ضبط 5 أطنان حلاوة طحينة خلال حملة شنها مكتب الأغذية بالمديرية، لعدم مطابقته للمواصفات القياسية وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الاجراءات. 

أوقاف القليوبية تفتح مسجد عرب الشراقوة بعد تجديده بتكلفة مليون جنيه

محافظ القليوبية يعقد اجتماعه الأول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

جاءت الحملة بناء علي توجيهات  الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.

 

قام مكتب مراقبة الأغذية ببنها في وقت سابق بسحب عينات من صنف حلاوة طحينية، أثناء إحدى الحملات التفتيشية علي إحدى المنشآت الغذائية؛ ووردت النتائج المعملية التي تبين منها عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

 

Advertisements

والمضبوطات عبارة عن ٦٢٥ كرتونة تزن الكرتونة الواحدة ٨ كجم، بإجمالي وزن ٥ أطنان، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة، وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اوقاف القليوبية مديرية الصحة بالقليوبية القليوبية اخبار القليوبية محافظة القليوبية صحة القليوبية

مواد متعلقة

أوقاف القليوبية تفتح مسجد عرب الشراقوة بعد تجديده بتكلفة مليون جنيه

صحة القليوبية تفتتح فعاليات المؤتمر السنوي بأمراض الكبد والجهاز الهضمي

محافظ القليوبية يعقد اجتماعه الأول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية

الأكثر قراءة

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

غرفة سرية وشكاير فلوس، حكاية كنز أشهر متسول في الدقهلية (فيديوجراف)

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لجيبوتي وسيراليون

مقتل أعلى رتبة في جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء مساء اليوم الجمعة 10-11-2023

‏قناة عبرية: إسرائيل تتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة الأسرى مع المقاومة الفلسطينية

عثروا بعد وفاته على شكائر فلوس، مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول في الدقهلية

أخبار الاقتصاد اليوم: 330 جنيهًا زيادة عن السعر الرسمي في قاروصة السجائر.. وتراجع سعر الذهب بختام التعاملات

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

توقعات الأبراج اليومية، السبت 11-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

بالأسعار، طرح أراض تعليمية وحق انتفاع للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

أسعار السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: الاستخفاف الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين يرسخ لنشر ثقافة الاستخفاف بحياة البشر

المفتي لأهل غزة: لا تتركوا أرضكم حتى لا تضيع القضية

نائب جامعة الأزهر: الأغنياء لا يملكون المال والله يحاسبهم عليه

المزيد
الجريدة الرسمية