التحفظ على 5 أطنان حلاوة طحينية غير مطابقة ببنها

تمكنت مديرية الصحة بالقليوبية من ضبط 5 أطنان حلاوة طحينة خلال حملة شنها مكتب الأغذية بالمديرية، لعدم مطابقته للمواصفات القياسية وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الاجراءات.

جاءت الحملة بناء علي توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.

قام مكتب مراقبة الأغذية ببنها في وقت سابق بسحب عينات من صنف حلاوة طحينية، أثناء إحدى الحملات التفتيشية علي إحدى المنشآت الغذائية؛ ووردت النتائج المعملية التي تبين منها عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

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والمضبوطات عبارة عن ٦٢٥ كرتونة تزن الكرتونة الواحدة ٨ كجم، بإجمالي وزن ٥ أطنان، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة، وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف.

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