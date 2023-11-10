الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يجري جولة بمدينة بنها لمتابعة النظافة والإشغالات

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها اليوم الجمعة جولة شاملة بمدينة بنها تفقد خلالها شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات ومخالفات البناء ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع. 

وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تسيير الحركة المرورية.

txt

محافظ الإسماعيلية يهنئ الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

txt

محافظ الإسكندرية يشارك في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

 بدأ المحافظ جولته اليوم بتفقد منطقة الفيلات لمتابعة شوارع المنطقة ورصد مخالفات البناء التي تتم، حيث تم رصد 4 حالات بناء مخالف بعمارات سكنية تم بها تعلية طوابق بالمخالفة وقد وجه الهجان بفك الشدة الخشبية وإيقاف الأعمال تمهيدا لإزالتها في الحملة المكبرة التي تقوم المحافظة بتنفيذها غدا السبت، مؤكدا على تكثيف المتابعة بالمنطقة والعمل على رصد أي مخالفة في مهدها، وإعداد كشف بجميع المخالفات التي تتم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لإزالتها فورا، مشيرا أنه لن يسمح بأي عملية بناء مخالفة مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة لصاحب المخالفة وكل من له صلة بالمخالفة وعلى رأسهم المقاول والعاملين بالمبنى.

Advertisements


وتابع المحافظ جولته بتفقد ممشى نهر النيل، حيث تفقد مخرج ممشى النيل بالمرحلة (أ) موجها باستكمال أعمال تنفيذ المخرج وقد تم الانتهاء من الحوائط الخرسانية وتمهيد الأرض وسيتم البدء في صب البلاطة الخرسانية للمدخل تمهيدا لرصفها بالانترلوك، كما وجه باستغلال الممشى من خلال إقامة عربات طعام ومشروبات للشباب وتخصيص تلك العربات علي مساحات ومسافات محددة حتى لا تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للممشى.

كما تابع الهجان جولته بتفقد المرحلة الثانية من ممشى النيل عند معدية بطا موجها بإستكمال بلاط سلم مدخل المعدية بالرخام ووجه بدهان الأسوار الخارجية للممشى ودفن كابلات الكهرباء بشكل آمن، حيث يتم الآن على قدم وساق الانتهاء من جميع الأعمال بالممشى تمهيدا لفتحه أمام المواطنين.
واستكمل الهجان الجولة الجولة بتفقد ممشى النيل بالمرحلة الثالثة عند نادي الشرطة موجها باستكمال رصف المدخل بالانترلوك وعمل البلاطة الخرسانية وأحواض الزرع وتجهيز أعمال اللاند سكيب للممشى بتلك المنطقة، حيث تخطط المحافظة لإنشاء خدمات ترفيهية للمواطنين بتلك المنطقة لاستغلال المساحات الموجودة.

وتابع محافظ القليوبية جولته بتفقد ميدان المحطة بمدينة بنها موجها بالاهتمام بالحدائق الموجودة بالجزر الوسطى، والعمل على ريها بإنتظام ورعايتها من خلال قص الأشجار وتدعيمها بالزرعات لتظهر بشكل جمالي أفضل مما عليه، كما وجه المحافظ بالعمل على صيانة النافورة الموجودة بالميدان وإضائتها ليلا  ومنع تواجد أي باعة جائلين أو إشغالات.

مختتما جولته اليوم بتفقد منطقة نفق سعد زغلول، حيث وجه بمنع تواجد أي إشغالات خاصة بالنفق والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع المواقف العشوائية التي تتسبب في التكدس المروري، خاصة في أوقات الذروة موجها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي بائع جائل يستغل رصيف النفق في افتراش بضاعته، كما وجه برفع تراكمات القمامة الموجودة أمام مدرسة المنشية الثانوية العسكرية بمنطقة المنشية، ونقلها إلى المدفن الصحي والعمل على إزالة القمامة الموجودة بأرض المحلج والحفاظ على الأشجار التي تم زراعتها بالمنطقة وريها بانتظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أعمال النظافة رصد مخالفات البناء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان عمال النظافة محمد مرعي رئيس مدينة بنها محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يهنئ الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ الإسكندرية يشارك في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ أسوان يتسلم جائزة المركز الأول لمشروع مسرعات رائدات الأعمال بالمؤتمر الوطني (صور)

محافظ الأقصر يستقبل رئيس مياه الشرب والصرف الصحي الجديد

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار السجائر في الأسواق

العربية: توافق على صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال

ننشر جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

3 صور ترصد توديع الرئيس السيسي لأمير قطر

حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها بعد عرض حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي

أخبار الأهلي، الفريق يطير إلى الغردقة لمواجهة الجونة وبيرسي تاو يقود التشكيل المتوقع للقاء

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

Advertisements

منوعات

المزيد

بقلب محب وأيدٍ خادمة لآل البيت، أم محمد تقدم الطعام لزوار الإمام الحسين (صور)

دراسة علمية: السلاحف العملاقة بالانقراض بسبب البلاستيك

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الجمعة 10-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

جدول مواعيد إصدار أفلام عالم مارڤل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 فضائل قراءة المعوذتين صباحا ومساء ومواطن قراءتها الواردة عن النبي

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالضيق والمرض وقطع الرحم

هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية