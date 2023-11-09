الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

المؤتمر الوطني الثاني
المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسؤولي الهيئات والجهات الحكومية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

 

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وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لمعرض المشروعات المتأهلة من المحافظات، حيث استمع لشرح تفصيلي من السادة المحافظين، وأصحاب المشروعات المعروضة داخل الأجنحة المخصصة لمختلف محافظات الجمهورية، حول مكونات هذه المشروعات، والمستهدفات من تنفيذ تلك المشروعات، وتأثيرها على البيئة بوجه عام، والبيئة المحيطة بها بوجه خاص.

 

وثمن اللواء محمد الشريف جهود أصحاب مشروعات محافظة الإسكندرية المشاركة في المبادرة الوطنية، مقدما لهم التحية والتقدير على تنفيذ هذه التصميمات. 


وأشاد بما تتضمنه تلك المشروعات من أفكار إبداعية تؤكد قدرة أبناء المحافظة على الابتكار، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تشهدها المحافظة وذلك لتقديم عمل مشرف يليق بمدينة الإسكندرية.

 

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طقس

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