الجمعة 10 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بالأرقام، جهود تموين الجيزة ضد المخالفين خلال شهر

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، فيتو

شنت محافظة الجيزة من خلال  مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

 

 

تحرير 3482 مخالفة تموينية لبداليين تموينيين
 

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٤٨٢ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.
وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٨ محضر شمل  ٨٤١ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٦٠٢ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٢٣١ مخالفة توقف وغلق و١٧٦ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و٤٦ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و٩ مخالفة لعدم وجود ميزان و ٦٤١ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

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تحرير عدد 906 محاضر مخالفة


وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٩٠٦ محضر مخالفة شملت  ١٩٧ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و٢٥ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و١٠٧ مخالفة لعدم وجود ترخيص و٣٨٨ عدم وجود شهادة و١١١ مخالفة لتجار تموينيين.
وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٤٩ محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار. 
كما تمكنت الحملات  من ضبط حوالي ٧٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و٦ آلاف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و١٠٤٠ كجم سكر تمويني و٦٨١ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و٧٦٨ كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي  و ٤٧.٥ طن قمح. 
وقد أكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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التجارة الداخلية التهجير القسري للفلسطينيين الجيزة الصحة العالمية المواد البترولية فلسطينيين محافظة الجيزة مديرية التموين بالجيزة

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