عقب مجزرة الاحتلال بمستشفى الشفاء، الصحة العالمية تعلن خروج 20 مستشفى بغزة عن الخدمة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر مستشفى في قطاع غزة تعرض للقصف اليوم الجمعة، وأن 20 مستشفى في غزة أصبحت الآن خارج الخدمة.

قصف مستشفى الشفاء بقطاع غزة

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، ردا على سؤال حول غارة إسرائيلية على باحة مستشفى الشفاء في مدينة غزة إنه "ليس لدي تفاصيل عن مستشفى الشفاء ولكننا نعلم أنهم يتعرضون للقصف".

وأكدت أن هناك "عنفا شديدا" في الموقع، نقلا عن زملائها على الأرض.

بدوره، قال ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن هناك بعض "المشكلات" في إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، والذي قال إنه مخصص للمشاة وليس للشاحنات.

وذكر أن 65 شاحنة فقط تحمل الغذاء والدواء ومستلزمات النظافة والمياه وسبع سيارات إسعاف عبرت من مصر إلى غزة يوم الأربعاء، ولا يمكن لأي من هذه المساعدات أن تصل إلى شمال غزة.

وأضاف: "لا يمكننا القيادة إلى الشمال في المرحلة الحالية، وهو أمر محبط للغاية بالطبع لأننا نعلم أن هناك عدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في الشمال"، معتبرا أنه "إذا كان هناك جحيم على الأرض اليوم، فاسمه شمال غزة.. إنها حياة الخوف في النهار والظلام في الليل".

وتلجأ عائلات غزة إلى مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في القطاع، والذي يقع داخل مدينة غزة وتطوقه القوات الإسرائيلية، وسط ادعاءات بأن مقاتلي "حماس" والفصائل الفلسطينية يتخذون مقرا لهم في المنطقة وطلبت من السكان المغادرة والتوجه جنوبا.

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استهداف الاحتلال الإسرائيلي العيادة الخارجية لمستشفى الشفاء

وأشارت تقارير فلسطينية إلى وقوع نحو عشرة شهداء وعشرات الجرحى في استهداف الاحتلال الإسرائيلي العيادة الخارجية لمستشفى الشفاء الطبي في غزة.

كما حاصرت دبابات الاحتلال مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون في قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصفا عنيفا على مناطق متفرقة في غزة، وقامت دباباته بحصار مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون.

من ناحيتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

مطالبات بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

وقالت في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن تلك الاستهدافات تركز في الوقت الراهن على المستشفيات وطواقم الإسعاف، وتعرض حياة المرضى، وآلاف المدنيين لخطر الموت.

وطالب الوزارة بموقف دولي إنساني حازم، يجبر إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة فورًا، ووقف استهداف المستشفيات.

وأشارت إلى ضرورة ضمان حماية المدنيين، وتوفير جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحماية الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في المستشفيات.

استهدافات طالت مستشفيات غزة وتدمير 51 سيارة إسعاف

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي خلال 34 يوما دمر 51 سيارة إسعاف، مما يعني أنه شلَّ منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كامل، والتي باتت لا تقوى على الاستجابة لنداءات الاستجابة، مما يضطر المواطنين إلى أن يأتوا بالضحايا إلى المستشفيات.

وذكر أن الاحتلال منذ فجر اليوم، نفذ العديد من الاستهدافات التي طالت مستشفيات غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال ألقى قرابة 32 ألف طن من المتفجرات خلال عدوانه المستمر على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في تصريح صحفي إن: «نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة قصف بها الاحتلال قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما يعني بالمتوسط 87 طنا لكل كيلومتر».

إلقاء 32 ألف طن من المتفجرات على القطاع

من ناحية اخرى أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى منذ 7 أكتوبر الماضي، 32 ألف طن من المتفجرات على القطاع وقصف أكثر من 13 ألف قنبلة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيطي مستشفى النصر والرنتيسي في غزة وسط انتشار مكثف لدبابات الاحتلال أمام المستشفيين.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

استهداف المدنيين في قطاع غزة

وأمس، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يوسع دائرة الاستهداف للمدنيين في قطاع غزة ولم يترك شبرًا هناك إلا وقصفه خلال الساعات الماضية حتى هذه اللحظة لا سيما في محيط المستشفيات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة حتى اللحظة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها نحو 250 شهيدًا كما ارتفعت حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1118 عائلة منها من أبيد بشكل كامل، ومنها ما كان حصيلة الشهداء بين أفراده بلغ أكثر من 100 شهيد.

فاتورة العدوان الإسرائيلية على غزة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال زاد من فاتورة العدوان برفع عدد الشهداء إلى 10818 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى 27 ألف مواطن أصيبوا بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزعم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، أنهم لن يوقفوا القتال حتى يستعيدوا الأسرى في غزة، قائلًا: “لن تكون هناك تسوية مع من أصاب وقتل مواطنينا”.

وأضاف خلال كلمته أمس: بدأنا باستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية الخاصة بحركة حماس.

وتابع: “لن نوقف القتال دون القضاء على حركة حماس”.