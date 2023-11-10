باحثة تكشف كيف يعيش سكان غزة تحت الضربات الإسرائيلية؟

قطاع غزة، كشفت الباحثة زينب عباس المتخصصة بالشأن الإسرائيلي عن حالة التحدي الكبيرة التي يعيشها سكان قطاع غزة على واقع القصف الإسرائيلي الوحشي إلى جانب حجم الدمار الشامل الذي أصاب القطاع الذي أصبح بلا غذاء وماء ونقص الأغذية والإسعافات الطبية وعدم توفر الوقود، الأمر الذي دفع الشعب الفلسطيني للعودة إلى العصور الوسطى.

استخدام عربات الكارو

وأكدت في تصريح لفيتو، أن الشعب الفلسطيني دفعه الإيمان بقضيته والتمسك بأرضه كل التضحيات التي قدمت ففي ظل انقطاع الكهرباء والماء والوقود وقلة الغذاء، يُحاول الفلسطينيون التكيف والتأقلم مع الوضع، فهم يُنسجون من اليأس أملًا لمواصلة الحياة، حيث أصبحت عربات الكارو وسيلة النقل الأساسية في الوقت الحالي سواء في نقل الشهداء إلى المقابر، أو نقل الجرحى إلى المستشفيات خاصة بعد استهداف الطيران الإسرائيلي سيارات الإسعاف.

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شرب مياه البحر

وتابعت العربات الكارو أصبحت أيضا وسيلة الانتقال وقت انقطاع الاتصال، أو نقل جالونات المياه، كما تنقل عربات الكارو النازحون من الشمال إلى جنوب قطاع غزة، كما يضطر البعض إلى استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل أساسية تنقلهم لمسافات بعيدة، وفي ظل استخدام انقطاع المياه كسلاح تعجيزي ضد المدنيين يلجأ الفلسطينيون إلى الوقوف طوابير من أجل ملء الماء جراء تشغيل خط مياه واحد صالح للشرب، بينما الآخرون يضطرون إلى الشرب من ماء البحر والاستحمام في البحر، ومع تواصل القصف المُتعمد لمحيط المخابز التي يقف عليها عشرات الفلسطينيين، اضطرت معظم المخابز إلى الإغلاق مما جعل الفلسطينيين يلجأون إلى عجن الدقيق وتسويته على أفران الطين.



وواصلت حديثها قائلة: انتشرت بشوارع قطاع غزة أفران الطين في ظل القصف المستمر بطواجن الطعام فالكل يُشارك بما عنده من أجل إطعام بعضهم البعض، حتى المستشفيات لم تسلم من استخدام الطرق البدائية للتكيف مع وضع نقص المستلزمات الطبية، فالآن تُجرى العديد من العمليات الجراحية الخطيرة بدون تخدير نظرًا لنقص المُخدر، ويُستخدم الخل بديلًأ من أجل تعقيم الجروح، وجراء القصف المستمر يتم استخراج الأشخاص من تحت الأنقاض بالملابس والحبال واستخدام الأيدي، وفي الليل يُستخدم الكانون من الطين والأحجار للإنارة والتدفئة، وفي ظل هذه الحياة البدائية التي يُعاني منها سكان قطاع غزة مازالوا مُتمسكين بالحياة وكسر حاجز اليأس والعجز الذي يزداد يومًا بعد يوم.