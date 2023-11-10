الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال يستهدف محيطي مستشفى النصر والرنتيسي في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الان، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيطي مستشفى النصر والرنتيسي في غزة وسط انتشار مكثف لدبابات الاحتلال أمام المستشفيتين. 

وسقط عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

جيش الاحتلال ارتكب 20 مجزرة في غزة

وأمس، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال ارتكب 20 مجزرة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

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وأضاف خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وتابع: المستشفيات في قطاع غزة على وشك الخروج عن الخدمة إثر نفاد الوقود، والاحتلال الإسرائيلي استهدف المنظومة الصحية بقطاع غزة وضيق الخناق على المستشفيات.

هدنة إنسانية في قطاع غزة

وأعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه أمس الخميس، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ أمس.

وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، أمس الخميس، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية  لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.  

وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، أمس الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

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