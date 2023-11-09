الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال ارتكب 20 مجزرة في غزة خلال الساعات الأخيرة

مجازر الاحتلال الإسرائيلي
مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: إن جيش الاحتلال ارتكب 20 مجزرة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

 

توسيع جيش الاحتلال عملياته في غزة

وأضاف خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة.

 

خروج مستشفيات غزة من الخدمة

ولفت: المستشفيات في قطاع غزة على وشك الخروج عن الخدمة إثر نفاد الوقود، والاحتلال الإسرائيلي استهدف المنظومة الصحية بقطاع غزة وضيق الخناق على المستشفيات.

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تقنيات جيش الاحتلال

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنهم لن يوقفوا القتال حتى يستعيدوا الأسرى في غزة، قائلا: “لن تكون هناك تسوية مع من أصاب وقتل مواطنينا”.

 

وأضاف خلال كلمته منذ قليل: بدأنا باستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية الخاصة بقوات حركة حماس.

 

القتال في غزة

وتابع: “لن نوقف القتال دون القضاء على حركة حماس”.

 

هدنة إنسانية في قطاع غزة

وأعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ اليوم.

 

وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية  لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.  

 

وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

 

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

 

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