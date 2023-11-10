الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: 1118 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يوسع دائرة الاستهداف للمدنيين في قطاع غزة ولم يترك شبرًا هناك إلا وقصفه خلال الساعات الماضية حتى هذه اللحظة لا سيما في محيط المستشفيات.

 

مجزرة العدوان الإسرائيلي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة حتى اللحظة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها نحو 250 شهيدًا كما ارتفعت حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1118 عائلة منها من أبيد بشكل كامل، ومنها ما كان حصيلة الشهداء بين أفراده بلغ أكثر من 100 شهيد.

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فاتورة العدوان الإسرائيلية علي غزة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال زاد من فاتورة العدوان برفع عدد الشهداء إلى 10818 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى 27 ألف مواطن أصيبوا بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

تقنيات جيش الاحتلال

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنهم لن يوقفوا القتال حتى يستعيدوا الأسرى في غزة، قائلًا: “لن تكون هناك تسوية مع من أصاب وقتل مواطنينا”.

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وأضاف خلال كلمته أمس: بدأنا باستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية الخاصة بحركة حماس.

 

وتابع: “لن نوقف القتال دون القضاء على حركة حماس”.

 

هدنة إنسانية في قطاع غزة

وأعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه امس الخميس، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ اليوم.

 

وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، الخميس، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية  لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.  

 

وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

 

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

 

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