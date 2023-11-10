الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نفذنا قصفا في سوريا ردا على هجوم طائرة مسيرة على إيلات

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه نفذ قصفًا في سوريا ردًّا على هجوم طائرة مسيرة على إيلات أمس الخميس.


وقال الجيش في بيان عبر موقع "إكس": "الجيش الإسرائيلي شن هجومًا في سوريا قبل وقت قصير على الجماعة التي نفذت أمس إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إيلات التي أصابت مدرسة في المدينة".


وأضاف البيان: "سوريا مسؤولة بشكل كامل عن أي عمل يتم تنفيذه من الأراضي السورية. سيتصدى الجيش الإسرائيلي بشكل حازم لأي محاولة للتأثير في أراضي دولة إسرائيل".

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وأمس أعلن الحوثيون، أنه تم إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة نحو مدينة إيلات الإسرائيلية.

وسمع دوي صافرات الإنذار في إيلات عقب انفجار ضخهم ناجم عن تحطم طائرة مسيرة وسقوطها على أحد المنازل.


ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه: "إنه تم تفعيل الإنذار في منطقة إيلات.. التفاصيل قيد المراجعة".

 

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جيش الإحتلال الإسرائيلي سوريا طائرة مسيرة إيلات الاراضي السورية

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