فوائد الحلبة للشعر، تقوي البصيلات وتمنع التقصف

فوائد الحلبة للشعر، تعتمد على ما تحتوي عليه الحلبة من العديد من العناصر الغذائية المهمة للشعر، مثل البروتينات والحديد والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن، كما أنها تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات ومضادة للأكسدة.

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الحلبة للشعر مذهلة، فيمكنك الاستغناء عن العديد من مستحضرات العناية بالشعر، في مقابل استخدام الحلبة بانتظام على شعرك، فالحلبة تحل معظم مشاكل الشعر التي تؤرق النساء والفتيات على مر الأجيال.

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فوائد الحلبة للشعر

وفيما يلي، تستعرض الدكتورة لورا، بعض فوائد الحلبة للشعر:

تقوية بصيلات الشعر

من فوائد الحلبة للشعر، أنها تساعد على تقوية بصيلات الشعر، وتمنع تساقطه، وذلك لأن الحلبة تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد على تحفيز نمو الشعر.

زيادة نمو الشعر

من فوائد الحلبة للشعر، أنها تساعد على زيادة نمو الشعر وجعله أطول وأقوى. وذلك لأنها تحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية، والتي تعتبر ضرورية لنمو الشعر.

منع تقصف الشعر

من فوائد الحلبة للشعر؛ أنها تساعد على منع تقصف الشعر، وتجعله أكثر صحة ولمعانًا. وذلك لأنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية الشعر من التلف.

علاج قشرة الشعر

من فوائد الحلبة للشعر، أنها تساعد على علاج قشرة الشعر والتهابات فروة الرأس؛ وذلك لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات.

الحلبة وفوائدها

طرق استخدام الحلبة للشعر

هناك العديد من الطرق لاستخدام الحلبة للشعر، منها:

استخدامها كقناع للشعر

يمكن استخدام الحلبة كقناع للشعر عن طريق خلط ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ثم وضع الخليط على الشعر، لمدة ساعة قبل غسله بالماء والشامبو.

تناولها كمكمل غذائي

يمكن تناول الحلبة كمكمل غذائي عن طريق تناول ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة أو كبسولات الحلبة يوميًا.

استخدامها كشامبو أو بلسم

يمكن استخدام الحلبة كشامبو أو بلسم عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة إلى الشامبو أو البلسم الخاص بك، ثم استخدامه كالمعتاد.

نصائح لاستخدام الحلبة للشعر

أشارت الدكتورة لورا، إلى أن هناك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام الحلبة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

يُنصح بتجربة الحلبة على جزء صغير من الجلد قبل استخدامها على الشعر بالكامل، وذلك لتجنب حدوث أي رد فعل تحسسي.

يُنصح باستخدام الحلبة بانتظام للحصول على أفضل النتائج.

يُنصح بمراجعة الطبيب قبل استخدام الحلبة للشعر إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.