الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مؤتمر المناخ COP28، كل ما تريد معرفته عن المنطقة الزرقاء

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، في كلا المنطقتين الزرقاء والخضراء، فما هي المنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ وكيف تصل إليها؟

 

المنطقة الزرقاء هي موقع تديره اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي مفتوحة أمام مندوبي الأطراف والمراقبين المعتمدين.

 

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 وتستضيف المنطقة الزرقاء المفاوضات الرسمية على مدار أسبوعين من المؤتمر، بالإضافة إلى القمة العالمية للعمل المناخي، وأجنحة الدول، وأحداث الرئاسة، ومئات الأحداث الجانبية بما في ذلك حلقات النقاش، والموائد المستديرة، والفعاليات الثقافية.
 

الوصول إلى المنطقة الزرقاء

لن يتمكن سوى المشاركين المعتمدين من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مثل الأطراف وقادة العالم ووسائل الإعلام والمراقبين من الوصول إلى المنطقة الزرقاء، حيث تم فتح بوابة التسجيل الإلكترونية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في يونيو 2023.

 

ويتعين على جميع المشاركين الأجانب المسجلين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذين يدخلون دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الإمارات العربية المتحدة COP28.

 

أين تقع المنطقة الزرقاء؟

تقع المنطقة الزرقاء في مدينة اكسبو دبي، ويرتبط هذا المكان بدبي الأوسع عن طريق مترو دبي.

 

وأكدت رئاسة مؤتمر تغير المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة أنها تعمل جاهدة لجعل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين هو مؤتمر الأطراف الأكثر سهولة وشمولًا حتى الآن من خلال المشاركة بشكل استباقي وحقيقي مع العديد من الدوائر والمجموعات المتنوعة، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والسكان الأصليين والشباب، لإسماع أصواتهم ومنحهم مقعدًا في المؤتمر.

 

وأِشارت رئاسة مؤتمر COP28UAE إلى أن الشمول وإمكانية الوصول هما سلسلة متصلة ورحلة وليست وجهة وأنهم يتطلعون إلى ترك إرث من الشمول لمؤتمرات الأطراف في المستقبل للبناء عليه، إرث لا يترك أحدًا خلفه.

 

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