الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

موقع مؤتمر المناخ،
موقع مؤتمر المناخ، فيتو

يدرس فريق COP28 بعناية كيف يمكنه تلبية جميع المتطلبات الغذائية والمعتقدات الدينية في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بالمناخ، مؤكدا أنه ستكون خيارات الأطعمة النباتية والخالية من الغلوتين والنباتية والكوشير وغيرها متاحة لجميع الضيوف.

 

وأوضحت رئاسة مؤتمر المناخ COP28 أنه سيتم توزيع منافذ المأكولات والمشروبات في جميع أنحاء الموقع لضمان قربها من جميع أماكن العمل.

 

 زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام

وأوصت رئاسة مؤتمر المناخ COP28 بشدة على إحضار زجاجة مياه قابلة لإعادة الاستخدام إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والاستفادة من نوافير المياه الموجودة حول المكان، مشددة على أنه لا يسمح باستخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في الموقع.

 

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وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنه يُسمح باستخدام العبوات الزجاجية لأغذية الأطفال وزجاجات الشرب في الموقع.

 

وأكدت رئاسة مؤتمر COP28 حرصها الكامل على تقديم طعام مستدام وبأسعار معقولة ولذيذ ومغذي، خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ حيث يقدم مؤتمر COP28 UAE قائمة طعام تعتمد إلى حد كبير على النباتات، مع التركيز على المنتجات المحلية والإقليمية وتعزيز استهلاك الأغذية الصديقة للبيئة.

 

وأوضحت رئاسة COP28 أنه سيتم تقديم مجموعة مختارة من قوائم الطعام لجميع الفعاليات والمناطق، سواء في المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء لتمكين المندوبين والضيوف من اتخاذ خيارات صديقة للمناخ ومستدامة عند اختيار ما يأكلونه.

 

وتسعى رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى زيادة التركيز على النظم الغذائية ضمن أجندة العمل العالمي للمناخ وينصب التركيز في COP28 UAE على تقديم خيارات الأطعمة والمشروبات المستدامة بيئيًا والمسؤولة اجتماعيًا واللذيذة والمغذية للجميع، ويجب أن يحترم تقديم الطعام في المناسبات ويحتضن ويجسد قيم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 

النهج المتبع في تقديم الطعام في COP28

 وتسعى رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى زيادة التركيز على النظم الغذائية ضمن أجندة العمل العالمي للمناخ، من خلال تقديم خيارات الأطعمة والمشروبات المستدامة بيئيًا والمسؤولة اجتماعيًا واللذيذة والمغذية للجميع.

 

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