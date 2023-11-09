ماسكات لتبييض البشرة في البيت بأقل التكاليف والنتيجة مبهرة

ماسكات تبييض البشرة، أصبحت هي الشغل الشاغل للكثير من الفتيات، فبعد أن بدأت نسمات الخريف والشتاء تعود من جديد، وخاصة خلال ساعات الليل، بدأت رحلة البحث عن وسائل تخليص البشرة من آثار الصيف بشمسه الحارقة، التي جعلت الكثير من الفتيات يعانين من العديد من مشاكل البشرة، كالتصبغات والبقع، والاسمرار.

ماسكات لتبييض البشرة

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج، أن هناك العديد من المشاكل التي خلفتها شمس الصيف ورطوبته العالية، والتي يمكن حلها من خلال اتباع مجموعة من ماسكات لتبييض البشرة من الطبيعة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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ماسك الكركم والعسل

يمنحك خلط العسل والكركم معًا فوائد مضادة للالتهابات وخصائص تفتيح البشرة، كما أنه من السهل جدًا صنعه:

قومي بخلط ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة كبيرة من العسل حتى تمتزج جيدًا معًا

ضعي القناع على وجه نظيف وجاف واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة

اشطفي القناع بالماء الدافئ

أنهي روتينك باستخدام مرطب

ماسك العسل

العسل هو أحد مكونات ماسكات الوجه العالمية تقريبًا. خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا تساعده على فعل المعجزات للبشرة المعرضة لحب الشباب.

عنصر آخر فعال لعلاج حب الشباب هو الخميرة الغذائية المليئة بفيتامين ب الذي يهدئ بشرتك ويمنع ظهور البثور.

تفتيح-البشرة

إليك كيفية صنع ماسك للوجه من خميرة العسل:

استخدمي كيسين من الشاي لتحضير كوب من شاي البابونج واتركيه ليبرد

في هذه الأثناء، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من الخميرة الغذائية

ابدأي بإضافة شاي البابونج ببطء لتكوين معجون سميك يمكنك استخدامه كقناع للوجه، لكن تجنب جعله مائيًا جدًا.

ضعي الخليط على وجهك كقناع واتركيه لمدة 20 دقيقة

اشطفي الماسك ورطبي وجهك

ماسك ترطيب الوجه بالأفوكادو

عندما تشعرين بأن بشرتك جافة لفترة من الوقت، وتحتاجين إلى وصفة قناع للوجه مع بعض الخصائص المرطبة، فلا تبحثي عن شيء سوى إضافة الأفوكادو إلى المزيج.

الأفوكادو مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في عملية الترطيب. سيساعدك بعض زيت الزيتون الإضافي على إغلاق الجلد أيضًا. انتهي بالعسل والزبادي لمزيد من نعومة البشرة.

للحصول على أفضل قناع ترطيب:

اهرسي ثمرة أفوكادو

أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبادي العادي

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

أضف ملعقة كبيرة من العسل

امزجي كل شيء جيدًا معًا

ضعيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة

اشطفيه جيدًا، خاصة حول خط الشعر

ماسك تقشير البشرة

إذا كنتِ تبحثين عن بعض أغراض التقشير، مثل المقشر، فإن الزبادي يعد مكونًا رائعًا لاستخدامه للحصول على بشرة ناعمة ونضرة. نظرًا لاحتوائه على حمض اللاكتيك، يُحدث الزبادي فرقًا فوريًا عن طريق إزالة خلايا الجلد القديمة.

دعونا نحدث تغييرًا في ماسك الوجه بالعسل والكركم الموصوف أعلاه عن طريق إضافة الزبادي إليه، يضيف العسل مرونة لبشرتك ويساعد الكركم على مكافحة التصبغ:

في وعاء صغير، أضيفي ملعقة كبيرة من الزبادي العادي

أضيفي ملعقة كبيرة من العسل

أضيفي ملعقة كبيرة من الكركم

نخلط المكونات جيدًا

ضعيه واتركيه لمدة 10 دقائق فقط

قناع تنظيف العصير

يمكنك استخدام مسحوق التوت المجفف لصنع أقنعة طبيعية رائعة للوجه أيضًا. تعتبر الفراولة والتوت طريقة رائعة للبدء:

أضيفي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الفراولة المجففة وملعقتين كبيرتين من مسحوق التوت الأزرق المجفف

أضيفي ملعقتين كبيرتين من مسحوق حليب جوز الهند

امزجي كل شيء معًا واحفظيه في وعاء محكم الغلق في الفريزر

قم بتنشيط الخليط بإضافة القليل من الماء وحركه للحصول على قوام يشبه المعجون

ضعي الماسك لمدة 10 دقائق أو نحو ذلك

اشطفيه بالماء الدافئ ولا تنسي ترطيبه.