الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قناع كريمي يساعد في تفتيح البشرة وشدها وإعادة نضارتها

تفتيح البشرة، فيتو
تفتيح البشرة، فيتو

الوصفات الطبيعية للبشرة هي بمنزلة الغذاء الأساسي البشرة الذي يعزز من جمالها ويساعد في تفتيحها ومحاربة التجاعيد المبكرة.

وعادة تحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية على البشرة مع الحفاظ على خطوات العناية بالبشرة من الترطيب والتنظيف مما يزيد من جمالهن.

 

قناع كريمي لتفتيح وشد البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع كريمي طبيعي يساعد في تفتيح البشرة وشدها وإعادة نضارتها.

المكونات:-

ملعقة شوفان مطحون

ملعقة أرز مطحون

نصف ملعقة زيت زيتون بكر

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2 ملعقة لبن حليب

الطريقة:-

  • نحضر المكونات الجافة ونخلطها معا فى بولة عميقة.
  • ثم نضيف لها زيت الزيتون واللبن الحليب ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه على البشرة لمدة 10 دقائق.
  • ثم نفرك القناع على البشرة برفق فى حركات دائرية.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.
  • نكرر القناع مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
  • القناع مناسب لجميع أنواع البشرة.
قناع كريمي لتفتيح البشرة، فيتو 

خطوات أساسية يجب اتباعها حفاظًا على جمال البشرة 

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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قناع طبيعي يجعل بشرتك صافية وناعمة وأكثر إشراقة

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الخيار المثلج حل سحرى لجعل بشرتك مشدودة وصافية

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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تفتيح البشرة الوصفات الطبيعية قناع كريمي العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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