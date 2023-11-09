إسرائيل تقتل جنودها، القسام تعلن مصرع أسير وإصابة آخر في قصف غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة، ذكرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عاما قتلت وأصيب جندي آخر أسير في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.



سرايا القدس تعرض فيديو لأسيرتين

وجاء في بيان كتائب القسام عن العدوان الإسرائيلي على غزة:" أن الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، تبلغ من العمر 19 عامًا من موديعين، وتحمل البطاقة رقم (214179293)، قد قتلت في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.



وفي السياق ذاته عرضت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لأسيرتين إسرائيليتين جديدتين.

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وفي الفيديو اتهمت الأسيرتان نتنياهو بتعريض حياتهما للخطر بالقصف المتواصل وقطع الماء والكهرباء والغذاء، وتشكران سرايا القدس على الاهتمام والمعاملة.

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وقالت إحدى الأسيرات: "إن نتنياهو هو المسئول عن التدمير والتخريب وكل شيء سيئ وقتل الأطفال وتعذيب الناس والأبرياء"

وقالت الأسيرة الإسرائيلية: "لقد حان الوقت أن يترك نتنياهو السلطة، وأكدت أن المقاومة الفلسطينية عاملتهم بطريقة جيدة جدا ومعاملة حسنة وقدموا لهم كل شيء".

🎥- #سرايا_القدس تعرض فيديو لأسيرتين إسرائيليتين جديدتين.

الأسيرتان تتهمان #نتنياهو بتعريض حياتهما للخطر بالقصف المتواصل وقطع الماء والكهرباء والغذاء، وتشكران سرايا القدس على الاهتمام والمعاملة، حسبما قالتا في الفيديو pic.twitter.com/VV1l9HOW9s — عربي بوست (@arabic_post) November 9, 2023



وكان الناطق الرسمي باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أعلن في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استعداد حركة الجهاد الإسلامية الإفراج عن رهينتين إسرائيليتين هما:" امرأة تدعى حنا كاتسير والفتى ياغيل يعقوب لأسباب إنسانية".



سرايا القدس تستعد للإفراج عن أسيرين

وقال أبوحمزة في بيانه: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم أماكن تواجد أسراه ويوقع بينهم عددا من القتلى".



ومن جانبه، ذكر البيت الأبيض في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.

هدنة إنسانية في قطاع غزة

وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

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