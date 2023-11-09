الخميس 09 نوفمبر 2023
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سياسة

أحمد مقلد: الموقف الغربي متواطئ مع الاحتلال في العدوان على غزة

النائب احمد مقلد،فيتو
النائب احمد مقلد،فيتو

 غزة ، قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما حدث في 7 أكتوبر الماضي نتيجة لحالة الخناق الشديدة وانسداد لكافة الأفق السياسية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه وتشديد وحصار شديد من قبل الاحتلال.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مع استمرار التصعيد.. سبل وآليات وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين».


 

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 المقاومة هي كافة الفصائل الفلسطينية

غزة، وأضاف أن المقاومة هي كافة الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأرض ولا يجوز اختزالها في فصيل واحد، موضحًا أن إسرائيل في موقف حرج جدًا، فهم لم يحققوا أي هدف من الأهداف التي أعلنوها وخرجوا بمجموعة من جرائم الحرب ولم يتمكنوا من تهجير الإخوة الفلسطينيين لسيناء أو الأردن، وموقف مصر من قضية التهجير كان واضح وصريح والموقف المصري الحازم أفسد لهم العديد من المخططات.
 

 الموقف الغربي خرج من الصمت العاجز إلى الموقف المتواطئ

 وأوضح أن الموقف الغربي خرج من الصمت العاجز إلى الموقف المتواطئ، لكن الوضع الآن تغير؛ ففي بداية الحرب خرجت مظاهرات في عواصم أوروبا قوبلت بقمع شديد خاصة في ألمانيا وفرنسا، لكن الآن لم يعد أحد يستطع قمع المظاهرات بعد ارتكاب هذا الكم من الجرائم وقتل الأطفال، فنحن أمام مشهد كاشف لمن يقف بشكل حقيقي لدعم القضية الفلسطينية التي قادتها مصر وتبعها العديد من الدول.

 

عصابات تمارس جرائم حرب

وتابع: إننا أمام عصابات تمارس جرائم حرب وتهجير قسري وتمارس جريمة الاحتلال، مضيفًا أن الولايات المتحدة شريك أصيل ولن تكون جزء من الحل فيما هو قادم.

وقال مقلد: إننا شاهدنا وزير إسرائيلي يهدد المدنيين بضربهم بقنبلة نووية وسط صمت وتواطؤ دولي، مضيفًا أنه يجب ملاحقتهم كمجرمي حرب، وهو ما سنخاطب به كل برلمانات العالم لإيداعهم كمجرمي حرب وليسو كقادة دولة.
 

المشاركون بالصالون 

أدار الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الكاتب والمحلل عبد المهدي مطاوع، مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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غزة القضية الفلسطينية المقاومة حماس تنسيقية شباب الأحزاب

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