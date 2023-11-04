فوائد الحلبة الحصى لصحة القلب والعظام وللنساء بعد انقطاع الطمث

فوائد الحلبة الحصى، قد تتمثل بالنسبة للبعض في علاج المغص، وتقليل آلام الطمث، وإدرار حليب الأم بالنسبة للنساء، إلا أن فوائد الحلبة الحصى للصحة عديدة، وكذلك تتعدد فوائد الحلبة الحصى لمختلف أعضاء الجسم، وهو ما أكد عليه خبراء وأخصائيين التغذية العلاجية.

فوائد الحلبة الحصى

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الحلبة الحصى عديدة ومذهلة، فيمكن للحلبة الحصى أن تعالج العديد من الأمراض، والمشاكل الصحية المختلفة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الحلبة الحصى على ألياف غذائية قابلة للذوبان، والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، ومنع الإمساك والإسهال، كما أنها تساعد على زيادة امتصاص العناصر الغذائية.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

تساعد الحلبة الحصى على خفض مستويات السكر في الدم، وذلك لاحتوائها على مركبات تسمى "السابونينات" (Saponins)، والتي تعمل على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين.

تعزيز صحة القلب

تساعد الحلبة الحصى على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساعد على حماية القلب من الأمراض، كما أنها تساعد على خفض ضغط الدم.

علاج قرحة المعدة

من فوائد الحلبة الحصى؛ أنها تعمل على تقوية بطانة المعدة، مما يسرع من عملية الشفاء من قرحة المعدة، ويفضل شرب كوبين من الحلبة الحصى كل يوم.

الحماية من هشاشة العظام

تحتوي الحلبة الحصى على معادن مهمة لصحة العظام، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي تساعد على منع الإصابة بهشاشة العظام.

تقوية الشعر ومنع تساقطه

تحتوي الحلبة الحصى على مركبات تساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه، كما أنها تساعد على زيادة نمو الشعر.

بعد انقطاع الطمث

من فوائد الحلبة الحصى للنساء بعد انقطاع الطمث؛ أنها تقلل من حالات الهبات الساخنة التي تهاجمهم ليلا معظم الوقت، كما أنها تحسن المزاج، كما أنها تعالج آلام الطمث.

زيادة الرغبة الجنسية

تساعد الحلبة الحصى على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، وذلك لاحتوائها على مركبات تسمى "الفيتوستيرويدات" (Phytosterols)، والتي تشبه هرمونات الذكورة.

الحلبة

عجينة الحلبة لعلاج الحروق والالتهابات الجلدية

من فوائد الحلبة الحصى؛ أنه يمكن تحويلها لعجينة، واستخدامها كعلاج موضعي؛ لالتهابات الجلد والحروق والاكزيما.

وطريقة عملها، تكون بطحن ملعقة كبيرة من الحلبة الحصى، وخلطها بالماء الدافئ حتى تتشكل العجينة، وتوضع العجينة على الجزء المصاب ويتم تغطيتها بقطعة قماش أو شاش نظيفة ومعقمة.

الجرعة الآمنة للحلبة الحصى

الجرعة الآمنة للحلبة الحصى هي 30 جرامًا يوميًا، مقسمة على عدة جرعات، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول الحلبة الحصى إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

تحذيرات

قد تسبب الحلبة الحصى بعض الآثار الجانبية، مثل الغازات والانتفاخ.

يجب تجنب تناول الحلبة الحصى؛ إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها.

يجب تجنب تناول الحلبة الحصى؛ إذا كنت تعاني من حصى في الكلى.