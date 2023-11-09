تفاصيل المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، دعم غزة «الأبرز»

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، ثاني مؤتمراتها الصحفية، للإعلان عن الخطوات التي سوف نتخذها في المرحلة القادمة، مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات منذ تاريخ تدشين الحملة الرسمية.

وخلال المؤتمر أكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وخصوصًا في ظل تطورات القضية الفلسطينية، فقد تقرر وفقا لتوجيه المرشح تسخير كافة الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا دعما لأشقائنا في فلسطين، داعيًا جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، كما أعلنت الحملة عن الاستمرار في مقابلة الخبراء في كافة المجالات والاستماع لرؤياهم وأفكارهم، في المجالات المختلفة ولبحث كافة الآراء المطروحة لتقوم مجموعة العمل المعنية بوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا لعرضها على السيد المرشح لتبنيها ضمن رؤيته الانتخابية.

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ووجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر لوسائل الإعلام والصحافة على حضورها، وعلى تغطيتها المستمرة للإجراءات والفعاليات المتعلقة بالحملة الرسمية وبالانتخابات الرئاسية بمهنية وموضوعية وحياد، وطلبت الحملة الحضور بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة.

وأشار فوزي إلى أن المحددات الأساسية للحملة وفق ما وجه به المرشح، فهي غير نمطية وقائمة على الحوار والتفاعل، ومرنة في تشكيلها وهيكلها التنظيمي، ومنفتحة على الجميع، وأي محب لمرشحنا فهو جزء من الحملة الانتخابية، كما أنها جامعة وعابرة للأحزاب والجهات والكيانات، وجوهرها الشباب سواء بداخل مكتبها الفني أو الكيانات الداعمة لها، موضحا أن الحملة طلبت من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الحساب البنكي المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشح.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن الحملة لمست تجاوبًا كبيرًا وتأييدًا واضحًا لموقف مرشحنا، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمرشحنا وبالنسبة للحملة ليست قضية انتخابية لا مجال فيها لأي مزايدات، مستعرضًا خلال المؤتمر أرقام وإحصائيات اللقاءات التي تمت مع الخبراء الوطنيين المستقلين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وغيرها من جميع الاتجاهات على مدار الشهر السابق من 8 أكتوبر 2023 وحتى أمس 8 نوفمبر 2023، إذ عقدت الحملة 75 لقاء منها ثلاث زيارات خارجية، كما التقت بـ 203 جهات تمثل مؤسسات واتحادات ونقابات من أيديولوجيات مختلفة، واستقبلت 1600 زائر بمقر الحملة الرسمية من فئات المرأة والشباب وطلبة الجامعات والعمال والفلاحين والرياضيين ورجال الصناعة والاستثمار وكذلك المثقفين والفنانين.

وأشار إلى أن الحملة التقت بـ 50 حزبا، و20 نقابة ما بين مهنية وعمالية، والكيانات الشبابية، فضلا عن استقبال عدد من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاستماع لآرائهم، وذلك تمهيدًا لتجميع وثيقة تشمل تحديات المواطنين المصريين سواء من الناحية الفئوية أو الجغرافية، وتسليمها لمرشحنا الرئاسي، كما عقدت الحملة عدة لقاءات مع المصريين في الخارج لبحث سبل التفاعل الدائم، فضلا عن وفود من سفراء بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى لقاء موسع مع السفير الفلسطيني بالقاهرة وأعضاء السفارة.

وأكد أن رؤية المرشح عبد الفتاح السيسي، للمرحلة المستقبلية تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية وستكون جامعة وطموحة تحمل كثيرًا من الأمل، وتتطلب كثيرًا من العمل، لكنها تضمن الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا.