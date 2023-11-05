الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير النقل: نعمل على رقمنة السكك الحديدية والأنفاق خلال الفترة القادمة (فيديو وصور)

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل،فيتو

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال المؤتمر الدولى للنقل الذكي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبلغ الجميع شكره وما منعه من الحضور في المؤتمر هو الأحداث الحالية في المنطقة.

 صناعة النقل والسكك الحديد 

وأكد أن قطاعات النقل المختلفة تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، ونسعى لتوطين صناعة النقل والسكك الحديد خلال الفترة القادمة من خلال التعاون لتصنيع السكك الحديدية فى مصر والتصدير للخارج. موضحا أن الدولة تسعى لتنمية شاملة هدفها بناء اقتصادي جديد وتنمية التجارة الخارجية  ماينعكس على تقليل البطالة .

ويجرى العمل على توفير أعلى وسائل الأمان والسلامة والعمل على ربط مصر بالدول العربية والإفريقية خلال الفترة القادمة مع رفع كفاءة العنصر البشرى.

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وأكد أن الوزارة تسعى لتطوير الوضع التشريعى والمؤسسى خلال الفترة المقبلة ورقمنة السكك الحديدية والأنفاق.

المؤتمر الدولي للنقل الذكي

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا Trans ME A 2023، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتي 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من وزراء النقل العرب والافارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، وكذا رؤساء كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية كبري.

وبدأت فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي بتفقد رئيس الوزراء ووزير النقل والحضور اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات الجر الكهربائي الجديدة، حيث تفقد وحدات أول قطار إقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع، وكذا وحدات القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والمترو.

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