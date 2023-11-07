الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نتنياهو يطالب سكان غزة بالتوجه للجنوب ويكشف شرط السماح بدخول الوقود إلى القطاع

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، استهداف واغتيال عدد كبير من قادة حماس ممن كان لهم دور في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

نتنياهو يهدد حزب الله اللبناني 

وأضاف نتنياهو، نقوم في الجبهة الشمالية بعمليات دفاعية وهجومية وهاجمنا أهدافا عدة لحزب الله، وإذا اختار حسن نصر الله، الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره والثمن سيكون حياته.
 

شرط وقف إطلاق النار في غزة

ولفت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل الإفراج عن جميع الأسرى والرهائن في غزة.
 

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رسالة نتنياهو للعالم

وتابع: نعمل علي المستوى السياسي لتقديم الدعم للجيش من أجل استمرار العمليات العسكرية، ونقول للمجتمع الدولي إن حربنا هي حربكم وإن لم ننتصر فأنتم ستكونون الهدف التالي.
 

 

مناطق حماس في غزة

وزعم “نتنياهو”: وصلنا إلي أماكن لم تتوقع حماس أن نصل إليها، ونطالب سكان غزة التوجه إلى الجنوب ولن نوقف إطلاق النار ولن ندخل الوقود قبل إطلاق سراح المختطفين.

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العملية البرية في غزة، زعم بيني جانتس، الوزير بحكومة الحرب في إسرائيل، أن حركة حماس لن تحكم غزة بعد الحرب، والقطاع لن يمثل أي خطر علينا بعد القضاء عليها.
 

استمرار جيش الاحتلال في حربه على غزة

وتابع بيني غانتس خلال مؤتمر صحفي له فى تل أبيب منذ قليل: مستمرون في القتال ولا نوافق على أي صفقة إنسانية لا تشمل المختطفين.
 

استخلاص جيش الاحتلال العبر 


وعن عملية طوفان الأقصى، علق: سيكون هناك وقت لاستخلاص العبر والوقت، الآن الوقت للقتال والانتصار، ولن يكون للقتلة مكان حصين ونحن في حرب متعددة الجبهات-حسب زعمه.
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