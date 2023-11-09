أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 8.5 إلى 14.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًأ عن سعره السابق، سعر الكوسة من سعر 4 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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وبلغ سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 32 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

وبلغ سعر بسلة من 15 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، كيلو الثوم من 23 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 3 إلى 4 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، خيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، خيار بلدي من 3 إلى 4 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

وتراوح سعر البامية من 32 إلى 34 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، البطاطا سعر من 2.5 إلى 5.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجلت رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قثاء من 4.5 إلى 5.5 جنيه.

وتراوح سعر بروكلي من 5 إلى 10 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.