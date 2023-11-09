الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 8.5 إلى 14.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًأ عن سعره السابق، سعر الكوسة من سعر 4 إلى 7 جنيهات، بارتفاع  جنيه عن سعره السابق.

Advertisements

وبلغ  سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا.

 

 وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

 

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 32 جنيهًا، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق.

 

وبلغ سعر بسلة من 15 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض  جنيه عن سعرها السابق، كيلو الثوم من 23 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 3 إلى 4 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، خيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، خيار بلدي من 3 إلى 4 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

 

وتراوح سعر البامية من 32 إلى 34 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، البطاطا سعر من 2.5 إلى 5.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

 

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن  أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجلت رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات،  سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا،  كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

 

وسجل سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات،  ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات،  طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

 

وسجل سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قثاء من 4.5 إلى 5.5 جنيه.

 

وتراوح سعر بروكلي من 5 إلى 10 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه،  فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات،  سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.

txt

بـ10 جنيهات في المناطق الشعبية و20 بالراقية.. تباين أسعار الطماطم بالأسواق.. وخبراء: تراجع الأسعار في هذا التوقيت

txt

أخبار مصر: زيادة سعر 11 نوعا من السجائر، خطة إسرائيل لحكم غزة، انفراجة في أزمة البصل، محمد صبحي يخرج عن صمته والزمالك يصدمه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الخضار اسعار الخضر اسعار الخضراوات اسعار الخضراوات اليوم باذنجان رومي سعر البسلة سعر الفاصوليا سعر الكوسة سعر كيلو البصل سعر كيلو الطماطم كيلو البصل كيلو البطاطس كيلو الثوم كيلو الطماطم

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، جنيه انخفاضًا في سعر البصل بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البطاطس وطرح 4 أنواع زيتون بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع سعر 5 أنواع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 10 جنيهات انخفاضًا في أسعار المانجو فص بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 5 أنواع في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يواصل الارتفاع وانخفاض الباذنجان في سوق العبور

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

بعد تقارير موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.. خبراء يكشفون أسرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.. و3 تداعيات خطيرة للاقتصاد

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

رئيس الكاف يكشف حقيقة إنهاء الشراكة مع قنوات بي إن سبورتس القطرية

Advertisements

منوعات

المزيد

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية