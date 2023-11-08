أسعار الخضراوات اليوم، سعر البسلة يتراجع 6 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 14 جنيهًا، سعر الكوسة من سعر 3 إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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وبلغ سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر الفاصوليا من 4 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، جزر بدون عروش من 5 إلى 11 جنيهًا، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 22 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

وبلغ سعر بسلة من 20 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق، كيلو الثوم من 23 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، خيار صوب من 8 إلى 12 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، خيار بلدي من 3 إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

وتراوح سعر البامية من 31 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، سبانخ من 8 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، البطاطا سعر من 2.5 إلى 5.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجلت رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قثاء من 4.5 إلى 5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر بروكلي من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.