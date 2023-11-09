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رياضة

هنري يستبعد فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية 2024 لهذا السبب

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

محمد صلاح، كشف تيري هنري أسطورة منتخب فرنسا ومهاجم أرسنال وبرشلونة الأسبق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر من الصعب ان يفوز بجائزة الكرة الذهبية في العام المقبل.

ونجح ليونيل ميسي الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، بعد قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022 في نهاية ديسمبر الماضي، فيما حل محمد صلاح في المركز الحادي عشر وكان أسوأ مركز يحصل عليه الفرعون المصري عليه منذ انتقاله إلى ليفربول.

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وكشف هنري في تصريحات صحفية عن أسباب استبعاده فوز محمد صلاح من المنافسة على الكرة الذهبية في عام 2024: "سيشهد العام المقبل بطولة كبيرة مثل كأس أمم أوروبا، سيكون الأمر صعبًا على محمد صلاح، رغم أنه سيشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا مطلع العام القادم".

وأضاف: "الناس سيتابعون يورو 2024 بكثافة، وستكون بطولة حاسمة لمن سيفوز بالكرة الذهبية بالعام المقبل مثل كأس العالم".

من ناحية أخرى، يواصل ثلاثي هجوم منتخب مصر في التألق خلال الموسم الحالي في ملاعب أوروبا المختلفة من خلال تسجيل الأهداف وقيادة فرقهم للانتصارات.

تألق ثلاثي منتخب مصر

الحديث هنا عن محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

وسجل الثلاثي المصري 19 هدفا في 3 من الدوريات الخمس الكبار في أوروبا في أول 10 جولات فقط ما يكشف القوة الهجومية الكبيرة لنجوم منتخب مصر.

وسجل محمد صلاح في الدوري الأنجليزي  8 أهداف رفقة ليفربول فيما سجل عمر مرموش في الدوري الألماني  6 أهداف رفقة فرانكفورت بينما سجل مصطفى محمد في الدوري الفرنسي  5 أهداف مع نانت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار في يناير المقبل وهو  ما يسعد المدرب روي فيتوريا الذي يحلم في التتويج بأول ألقابه مع الفراعنة.

كلوب يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

وتحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة مع الريدز.

وقال كلوب في تصريحات: محمد صلاح معنا لم أفكر في الأمر للحظة، هو معنا ويلعب بشكل جيد للغاية، بإمكان الجميع رؤية استمتاعه مع الفريق.

وعلي صعيد متصل ترشح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول لجائزة أفضل لاعب في عام 2023 ضمن جوائز اتحاد المشجعين في إنجلترا.

صلاح ينافس على جائزة لاعب العام

ويتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين، على رأسهم ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري، ونجم آرسنال ساكا ولاعب نيوكاسل كيران تريبير ونجم أستون فيلا واتكينز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

محمد صلاح نافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.

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محمد صلاح هنري ليفربول أرسنال

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