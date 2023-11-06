لاعب لوتون تاون: محمد صلاح ارتكب فعلا شيطانيا أمامنا

أكد آندي تاونسند، لاعب فريق لوتون تاون، ذهوله الكبير بعد ما فعله النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول خلال مواجهة الفريقين مساء أمس الإثنين.

وتعادل فريق ليفربول أمام نظيره لوتون تاون بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تاونسند في تصريحات عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: “لم أصدق ما قام به محمد صلاح، لقد سدد رأسية بطريقة شيطانية، لا أصدق أنها لم تذهب للمرمى”.

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وتابع نجم لوتون تاون” لقد أسقط محمد صلاح الكرة على طبق من ذهب لـ نونيز وكان عليه أن يضعها في المرمى، ولكنه أخطأها وذهبت الكرة بعيدة عن الشباك”.

ولم يظهر محمد صلاح بمستواه المعهود خلال مواجهة لوتون تاون الأولى له منذ انضمامه للريدز في 2017، وأهدر وزملائه العديد من الفرص على مرمى الفريق المضيف لينتهي اللقاء 1/1.

ليفربول ليس جاهزا للفوز بالدوري الإنجليزي

أكد جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، أن الفريق ليس جاهزا للمنافسة والتتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر محلل قنوات "سكاي سبورتس"، عقب تعادل ليفربول أمام لوتون تاون 1/1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن ليفربول ليس جاهزًا للفوز بالدوري، ‏مؤكدا أن تعامل الفريق مع الكرة ليس جيدًا مثل مانشستر سيتي.

وتابع كاراجر: "خط وسط ليفربول تطور كثيرًا عن الموسم الماضي، ولكن ماك أليستر ليس لاعب ارتكاز".