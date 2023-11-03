شراكة جديدة بين يويفا وفرانس فوتبول لتنظيم جائزة الكرة الذهبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بشكل رسمي، التوصل لاتفاق تعاون مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتنظيم حفل جائزة الكرة الذهبية.

وتنظم مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حفلًا سنويًا لإعلان الفائز بالكرة الذهبية الجائزة التي تمنحها المجلة للاعب الأفضل خلال العام.

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن من خلاله التعاون مع مجموعة أموري، المالكة لشركتي الإعلام فرانس فوتبول وليكيب، لتنظيم جائزة الكرة الذهبية اعتبارًا من عام 2024.

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وأضاف يويفا في بيانه: يهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري معًا إلى تعزيز المكانة والانتشار العالمي لكرة القدم والجوائز، مع تعزيز الشعور بالوحدة والتعاون داخل مجتمع كرة القدم.

واستكمل البيان: تنص الاتفاقية على احتفاظ مجموعة أموري بالعلامة التجارية للبالون دور، وستستمر في الإشراف على نظام التصويت، الذي سيبقى دون تغيير ومستقلًا، على أن يساهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخبرته في مجال كرة القدم، وسيقوم بتسويق الحقوق التجارية العالمية وتنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي.

إضافة جائزتين جديدتين لبرنامج جوائز الكرة الذهبية



وأكد يويفا في بيانه إضافة جائزتين جدد لبرنامج جوائز الكرة الذهبية، وهما جائزة أفضل مدرب للرجال والسيدات لهذا العام، والتي ستلقي الضوء على المساهمة التي لا تقدر بثمن للمدربين على أرض الملعب من أجل تحقيق النجاح.

واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه: جوائز الكرة الذهبية ستظل محتفظة باسمها، وهي الكرة الذهبية للرجال، الكرة الذهبية للسيدات، كأس كوبا (أفضل لاعب تحت 21 عامًا)، كأس ياشين (أفضل حارس مرمى)، كأس جيرد مولر (للأعلى تهديفيًا خلال الموسم)، وجائزة أفضل نادي للرجال ومثلها للسيدات، وجائزة سقراط (العمل الإنساني).

جدير بالذكر أن جائزة الكرة الذهبية بدأت في الانطلاق من قبل فرانس فوتبول منذ عام 1956، لأفضل لاعب كرة قدم، قبل أن تبرم اتفاقًا مشتركًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الذي انتهى قبل عدة سنوات.