الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

كلوب يعلق على تعادل ليفربول أمام لوتون تاون وفرصة محمد صلاح السهلة

يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، فيتو

ليفربول، تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تعادل فريقه أمام لوتون تاون، في الدوري الإنجليزي، والتي شهدت عودة لويس دياز وتسجيله هدفا، فيما أهدر محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر فرصة ذهبية.

وشارك لويس دياز بديلًا وسجل هدف تعادل ليفربول في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليتعادل ليفربول بهدف لمثله، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عاد الكولومبي للمشاركة لأول مرة منذ واقعة اختطاف والده في كولومبيا.

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وعلق يورجن كلوب على عودة لويس دياز في تصريحات لـ"سكاي سبورتس" قائلا: "لحظة رائعة لكنها لا تغير الوضع، الشيء الأكثر أهمية هو إطلاق سراح والده، إنه لأمر رائع أنه أراد أن يكون هنا، هذا كل شيء، بالنسبة لنا هدف مهم للغاية وبالنسبة له فهو مهم وعاطفي، ولكن هذا كل شيء".

وأضاف: "كنا نعلم أنه سيشكل تهديدًا، ولم نكن نعرف المدة التي سيلعب فيها لأنه لم يشارك سوى في جلسات قليلة مع الفريق ولكن هذا ليس الجزء الأكثر أهمية اليوم، لقد سجل الهدف ولكننا بحاجة إلى رؤية بعض التحسن في كولومبيا فيما يتعلق بوالد لويس دياز".

وأكد: "كان ينبغي علينا أن نقدم أداءً أفضل، لوتون تاون يستحق الإشادة، لقد كان لنا لحظاتنا لكننا لم نكن هادئين بما يكفي لإنهاء فرصنا بنجاح، عندما تتأخر بنتيجة 1-0 وتسجل هدف التعادل، فهذه نتيجة تفضلها، قبل المباراة لم أكن أعتقد ذلك، إنها نتيجة يستحقها الفريقان".

وعن الفرصة التي أهدرها محمد صلاح قال كلوب: "أعتقد أن صلاح كان يمكنه تسجيلها، وكانت تلك أيضًا فرصة كبيرة".

وتعادل فريق لوتون تاون أمام ليفربول بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بالجولة 11 من البريميرليج على ملعب لوتون تاون.

 

 

 

أحداث مباراة ليفربول ولوتون تاون 

بدأت المباراة بسيطرة واضحة من لاعبي ليفربول، وتصدى حارس لوتون تاون لتسديدتين من لاعبي الريدز.

وسدد الأوروجوياني نونيز تسديدة قوية لكن أتت فوق قائم لوتون، وظلت السيطرة واضحة من الريدز لكن وسط ثبات واضح من فريق لوتون تاون.

وبدأ الشوط الثاني بجانب هجومي من لاعبو ليفربول محاولين خطف الهدق الأول لكن دون جدوي، وتصدي البرازيلي اليسون لفرصة هدف محقق من فريق نوتنجهام فورست.

وأضاع نونيز فرصة هدف محقق من تمريرة محمد صلاح، وخطف تشونج الهدف الاول لفريق لوتون تاون في الدقيقة 82، وأحرز ليفربول هدف التعادل عن طريق لويس دياز في الدقيقة 96.

 

 

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: اليسون 

خط الدفاع: ارنولد، كوناتي، فان دايك، جوميز 

خط الوسط: ماك اليستر، سوزبسلاي، جرافينبريتش 

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جوتا 

لوتون تاون يتعادل أمام ليفربول 1-1 في البريميرليج (صور)

كلوب يوجه نصائح لنجم وسط ليفربول الصاعد

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