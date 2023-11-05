لا يشرب الكحول، نجم ليفربول يكشف سر القوة البدنية لمحمد صلاح

كشف دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول عن سر الحالة البدنية الجيدة للنجم المصري محمد صلاح زميله في الريدز.

وقال سوبوسلاي في تصريحات تلفزيونية: لقد تحدثت مع محمد صلاح كثيرًا، لأنني كنت مهتمًا بمعرفة رؤيته للأمور الخاصة بالحفاظ على الجسد واللياقة البدنية.

وأضاف: لم يفعل ذلك حتى بلغ عامه الثامن والعشرين، لكنه قرر بعد ذلك عدم تناول الخبز والمكرونة، بالإضافة إلى أنه في الأساس لا يشرب الكحول.

ليفربول يسمح بدخول علم مصر في مبارياته

كشف ليفربول إيكو، أنه في مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فوريست تم سحب علم اليابان من أحد المشجعين.

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وقال ليفربول إيكو:" أن العلم كان مكتوب عليه اسم واتارو إندو لاعب الفريق".

واعتذر نادي ليفربول عن الحادثة التي تسبب بها أحد أفراد الأمن وكانت نتيجة خطأ تقييم حيث اُعتُقد في البداية أنه علم يحمل دلالة سياسية معينة فيما تبيّن أنه علم دولة اليابان مكتوب عليه اسم إندو.

ويحظر نادي ليفربول لكرة القدم أعلام أي دول لجنسيات غير مُمثّلة بالنادي ومنها أعلام فلسطين وإسرائيل في خضم الأحداث الجارية.

وحسب قواعد وشروط النادي فيُسمح جلب ورفع علم بمقاسات معينة شريطة أن يكون لجنسية مُمثّلة بنادي ليفربول لكرة القدم مثل علم مصر وأورجواي وغيرهم من الجنسيات اللاعبين الممثلة بالنادي.

كلوب يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

وتحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة مع الريدز.

وقال كلوب في تصريحات: محمد صلاح معنا لم أفكر في الأمر للحظة، هو معنا ويلعب بشكل جيد للغاية، بإمكان الجميع رؤية استمتاعه مع الفريق.

وعلي صعيد متصل ترشح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول لجائزة أفضل لاعب في عام 2023 ضمن جوائز اتحاد المشجعين في إنجلترا.

صلاح ينافس على جائزة لاعب العام

ويتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين، على رأسهم ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري، ونجم آرسنال ساكا ولاعب نيوكاسل كيران تريبير ونجم أستون فيلا واتكينز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

محمد صلاح نافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.