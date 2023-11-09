ضبط مخدرات في المنوفية بأكثر من 2.2 مليون جنيه
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بالمنوفية بقصد الإتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2.2 مليون جنيه.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تابعت نشاط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (150 كيلو جرام لمخدر البانجو– 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- طبنجة صوت بخزينتها- دراجة نارية "بدون لوحات"- أدوات تجزئة وتغليف- 2 سلاح أبيض- ميزان حساس).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,230,000 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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