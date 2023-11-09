خطوات الحصول على خدمة لجنة العجز المرضي للموظف بمحافظة المنيا

تنشر بوابة فيتو، التفاصيل الكاملة والخطوات الرئيسية لراغبي الحصول على خدمة لجنة العجز المرضي للموظف الحكومي داخل محافظة المنيا.

المستندات المطلوبة لـ العجز المرضى لموظفى الحكومة بالمنيا

ومن بين المستندات المطلوبة للحصول على هذه الخدمة الخطاب المعتمد من جهة العمل يطلب فيه العرض على لجنة العجز المرضى، وبيان حالة وظيفية يحتوي على الدرجة المالية للموظف.

كما يجب تقديم بيان بالأجازات المرضية التي تم منحها للمريض خلال الثلاث سنوات السابقة، ويجب أن تكون المستندات معتمدة.

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ويتطلب الأمر أيضًا اقرارًا من جهة العمل بعدم وجود سابقة عرض على لجنة العجز المرضى، بالإضافة إلى اقرار من المريض بعدم العرض على اللجنة.

يجب أيضًا تقديم التقارير الطبية المتعلقة بحالة المريض، أو صور معتمدة منها، ويجب تقديم نموذج 103 مكرر ت.ص يحتوي على صورة حديثة للمريض ومختومة ومستوفية البيانات، ويجب أن يكون معتمدًا من جهة العمل والتأمينات التابعة لها.

وأخيرًا، يجب تقديم صورة من الكشف الطبي عند دخول الخدمة ويجب أن تكون معتمدة.