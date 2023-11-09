الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

خطوات الحصول على خدمة لجنة العجز المرضي للموظف بمحافظة المنيا

خدمة لجنة العجز المرضى
خدمة لجنة العجز المرضى للموظف الحكومي بالمنيا، فيتو

تنشر بوابة فيتو، التفاصيل الكاملة والخطوات الرئيسية لراغبي الحصول على خدمة لجنة العجز المرضي للموظف الحكومي داخل محافظة المنيا. 

المستندات المطلوبة لـ العجز المرضى لموظفى الحكومة بالمنيا

ومن بين المستندات المطلوبة للحصول على هذه الخدمة الخطاب المعتمد من جهة العمل يطلب فيه العرض على لجنة العجز المرضى، وبيان حالة وظيفية يحتوي على الدرجة المالية للموظف.

كما يجب تقديم بيان بالأجازات المرضية التي تم منحها للمريض خلال الثلاث سنوات السابقة، ويجب أن تكون المستندات معتمدة.

Advertisements

ويتطلب الأمر أيضًا اقرارًا من جهة العمل بعدم وجود سابقة عرض على لجنة العجز المرضى، بالإضافة إلى اقرار من المريض بعدم العرض على اللجنة.

يجب أيضًا تقديم التقارير الطبية المتعلقة بحالة المريض، أو صور معتمدة منها، ويجب تقديم نموذج 103 مكرر ت.ص يحتوي على صورة حديثة للمريض ومختومة ومستوفية البيانات، ويجب أن يكون معتمدًا من جهة العمل والتأمينات التابعة لها.

وأخيرًا، يجب تقديم صورة من الكشف الطبي عند دخول الخدمة ويجب أن تكون معتمدة.

وحول مكان تقديم الخدمة هو الهيئة العامة للتأمين الصحي - اللجنة الطبية العامة بمحافظة المنيا، ويتم تأدية الخدمة حتى الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين اخر أخبار محافظة المنيا العجز المرضى لموظفى الحكومة بالمنيا العجز المرضى لموظفى الحكومة العجز المرضى لموظف العرض على لجنة العجز المرضى

مواد متعلقة

تفاصيل وفاة طالبة بكلية الزراعة في المنيا بعد تخرجها بساعات

عامل يقتل صديقه بطلق ناري بالخطأ في المنيا

زراعة 105 شتل مثمرة في مركز مطاي بالمنيا

ضبط 2425 مخالفة تموينية على المخابز والأسواق خلال أكتوبر الماضى

صحة المنيا: تحرير 386 مخالفة خلال حملة على المنشآت الغذائية

إجراءات طلب التأمين على الماشية في المنيا

تعرف على إجراءات الحصول على سلالات الطيور المحسنة في محافظة المنيا

تموين المنيا: 185 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

الأكثر قراءة

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

تعديلات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

استياء فى الزمالك بسبب انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

قمة مصرية قطرية بالقاهرة غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 10-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع أسعار الفراخ وكرتونة البيض البلدي في الأسواق

سعر جرام الذهب، 20 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية