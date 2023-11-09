الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن عاطل متهم بحيازة كيلو حشيش في المعصرة

حشيش، فيتو
حشيش، فيتو

 أمرت نيابة المعصرة بإرسال عينة من كيلو حشيش ضبط بحوزة عاطل بنطاق دائرة القسم، وذلك المعمل الكيميائي للبت في مصير حائزها.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى - هاتف محمـــول)، وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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