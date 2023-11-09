الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إطلاق رشقة صاروخية تجاه إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات

طوفان الأقصي، فيتو
طوفان الأقصي، فيتو

أخبار غزة، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق عناصر المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، رشقة صاروخية تجاه مدينة أسدود المحتلة  جنوبي إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد دوت صافرات الإنذار في أسدود المحتلّة وفي ناحل عوز.

تعليق العمليات العسكرية في غزة

ومنذ قليل، حذف جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرا نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي كتب عبر موقعه الإلكتروني أنه “تم تعليق العمليات البرية في غزة”.

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إلا أنه وبعد وقت قليل قام بحذف الخبر وتعديله، وقال إن “العمليات البرية لقوات الجيش  الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة”.

وذكرت قناة روسيا اليوم بأن خطأ مطبعيا أدى إلى نشر الخبر الأول، الذي تم تحديثه لاحقا.

وزعم الجيش في البيان المحدث إنه تمت السيطرة على موقع عسكري  تابع لحركة "حماس" في جباليا، في شمال قطاع غزة.

وأدعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، استكملت قوات تابعة للواء الناحال عملية السيطرة على الموقع 17، وهو معقل عسكري تابع لمنظمة حماس غربي جباليا في شمال القطاع".

700 ألف شخص يعيشون داخل 150 مبنى في قطاع غزة

في سياق متصل، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.

وأضاف: "700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء غزة، ويجب أن ينتهي الحصار على القطاع والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق للقطاع دون قيود".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 5 من عناصره في غزة الليلة الماضية

الجيش الإسرائيلي يحذف خبر تعليق العمليات البرية في قطاع غزة ويؤكد: خطأ مطبعي

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