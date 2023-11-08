الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء

بناء على رغبة المواطنين، الحكومة تعلن تعديلات جديدة على شروط "سكن لكل المصريين"

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو

قرارات مجلس الوزراء، اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3.

 

وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

Advertisements


ويكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.


كما تضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.


ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرارات مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم مجلس الوزراء مجلس الوزراء اليوم وحدات مشروع سكن كل المصريين

مواد متعلقة

مجلس الوزراء يناقش جهود الدعم للأشقاء في قطاع غزة

الحكومة تكشف حقيقة طرح وزارة المالية سندات دولية في العام المالي القادم

الحكومة ترد على أبرز استفسارات المستثمرين.. أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر.. وحقيقة طرح سندات دولية في العام المالي القادم

أول رد من الحكومة على استفسارات المستثمرين بشأن أزمة سعر صرف العملات الأجنبية

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة

بشرى سارة للمستثمرين، الحكومة تصدر كتيبا للرد على أبرز الاستفسارات

الجريدة الرسمية تنشر قرار تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدني للأجور

الحكومة تبحث خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

الأكثر قراءة

مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

ننشر الرموز النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

أهالي عروس بنها يذبحون عجلا بعد تنفيذ حكم الإعدام على القاتل

القندوسي يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا في شباك الأهلي (صور)

بناء على رغبة المواطنين، الحكومة تعلن تعديلات جديدة على شروط "سكن لكل المصريين"

الحكومة توافق على طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار في هذه المحافظات

طارق مصطفى يحسم الجدل حول تدريبه الزمالك خلال الفترة المقبلة

نائبة رئيس وزراء بلجيكا: إسرائيل تسقط القنابل كالمطر على البشر ولابد من معاقبتها

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 9-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

200 ألف عام، عمر فأس من العصر الحجري

تحمل توقيع صانعيها، بيع ساعة من الذهب بـ 2.4 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

المزيد

انفوجراف

درس في الأزهر الشريف.. معلومات عن عز الدين القسام رمز المقاومة الفلسطينية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

تفسير حلم سقوط الجنين من بطن الأم وعلاقته بالسعادة والرزق والخير الكثير

أدعية الرزق بالزوج الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية