الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 5 من عناصره في غزة الليلة الماضية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عسكري وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة يوم أمس.

 

حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن عسكريًا واحدًا قُتل أمس، بينما أُصيب 5 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة.

وأضاف بحسب البيان أن إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من أكتوبر الماضي بلغ 352 عسكريًّا.

 

استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بجنين، أمس استهدافها آليات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة وبالرصاص عند مدخل مخيم جنين.

 

Advertisements

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، مدينة جنين، ودوت صفارات الإنذار في المدينة والمخيم.

 

عرين الأسود

كما أعلنت مجموعة "عرين الأسود" في فلسطين المحتلة تنفيذ أكثر من 14 عملية إطلاق نار في منطقة نابلس وما يحيطها.

أكدت "عرين الأسود" في رسالة للقائدين محمد الضيف وصالح العاروري وكل قادة المقاومة أن "الضفة الغربية لن تكون إلا سيفًا ودرعًا لكم بإذن الله".

وقالت المجموعة للقلة التي بدأت تتحدث عما بعد عزل المقاومة في غزة: "هيهات ستقف المقاومة منتصرة وأنتم لكم الخزي والعار".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة إيتمار شمال الضفة الغربية وانسحاب المنفذ.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مخيم جنين

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية موسم الرياض

ساويرس يطرح الحل الفوري لوقف الحرب في غزة ويعلق على فيديو لـ بلينكن

فيتوريا يعلن اليوم قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

بعد الهجوم عليه، تركي آل الشيخ يدعم بيومي فؤاد على إنستجرام وتويتر ويستثني "فيس بوك"

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 9-11-2023 في السوق المحلي

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 9-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

رعب وصراخ، لحظة اعتقال إسرائيل لسيدة فلسطينية بسبب واتساب (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 09-11-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 9-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

يمكرون ويمكر الله، 50 ألف امرأة حامل في غزة و5500 ولادة مرتقبة هذا الشهر رغم القصف

أول تعليق من والدة طالب الابتدائية بعد إلحاقه مباشرة بجامعة دمياط بقرار حكومي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 9-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

أسعار شقق الإعلان التكميلي بمشروع سكن كل المصريين 3

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 08-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية