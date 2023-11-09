جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 5 من عناصره في غزة الليلة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عسكري وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة يوم أمس.

حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن عسكريًا واحدًا قُتل أمس، بينما أُصيب 5 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة.

وأضاف بحسب البيان أن إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من أكتوبر الماضي بلغ 352 عسكريًّا.

استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بجنين، أمس استهدافها آليات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة وبالرصاص عند مدخل مخيم جنين.

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واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، مدينة جنين، ودوت صفارات الإنذار في المدينة والمخيم.

عرين الأسود

كما أعلنت مجموعة "عرين الأسود" في فلسطين المحتلة تنفيذ أكثر من 14 عملية إطلاق نار في منطقة نابلس وما يحيطها.

أكدت "عرين الأسود" في رسالة للقائدين محمد الضيف وصالح العاروري وكل قادة المقاومة أن "الضفة الغربية لن تكون إلا سيفًا ودرعًا لكم بإذن الله".

وقالت المجموعة للقلة التي بدأت تتحدث عما بعد عزل المقاومة في غزة: "هيهات ستقف المقاومة منتصرة وأنتم لكم الخزي والعار".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة إيتمار شمال الضفة الغربية وانسحاب المنفذ.