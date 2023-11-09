الأونروا: 700 ألف شخص يعيشون داخل 150 مبنى في قطاع غزة

غزة الآن، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.

وأضاف: "700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء غزة، ويجب أن ينتهي الحصار على القطاع والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق للقطاع دون قيود".

دخول 106 شاحنات مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استقباله 106 شاحنات محملة بـ المساعدات الإنسانية، دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، أمس الأربعاء.

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وقالت لجنة الهلال الأحمر في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقًا)، الأربعاء: "استقبلت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني 106 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف من الكويت، دخلت عبر معبر رفح".

وأشارت إلى أن الشاحنات كانت محملة بالأغذية والمياه والمستلزمات الطبية والأدوية.

وأكدت لجنة الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي عدد الشاحنات التي وصلت إلى القطاع منذ 21 أكتوبر الماضي بلغ 756 شاحنة، ما يساوي 39 شاحنة في اليوم تقريبًا.

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بدخول الوقود لـ قطاع غزة حتى الآن.

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردًّا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 26 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في القطاع، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.