الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الأونروا: 700 ألف شخص يعيشون داخل 150 مبنى في قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.

وأضاف: "700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء غزة، ويجب أن ينتهي الحصار على القطاع والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق للقطاع دون قيود".

 

دخول 106 شاحنات مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استقباله 106 شاحنات محملة بـ المساعدات الإنسانية، دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، أمس الأربعاء.

Advertisements

وقالت لجنة الهلال الأحمر في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقًا)، الأربعاء: "استقبلت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني  106 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف من الكويت، دخلت عبر معبر رفح".

وأشارت إلى أن الشاحنات كانت محملة بالأغذية والمياه والمستلزمات الطبية والأدوية.

وأكدت لجنة الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي عدد الشاحنات التي وصلت إلى القطاع منذ 21 أكتوبر الماضي بلغ 756 شاحنة، ما يساوي 39 شاحنة في اليوم تقريبًا.

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بدخول الوقود لـ قطاع غزة حتى الآن.

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردًّا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 26 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في القطاع، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

الجيش الإسرائيلي يحذف خبر تعليق العمليات البرية في قطاع غزة ويؤكد: خطأ مطبعي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 5 من عناصره في غزة الليلة الماضية


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى عملية طوفان الأقصى الأونروا جيش الاحتلال فلسطين غزة الان قطاع غزة

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي يحذف خبر تعليق العمليات البرية في قطاع غزة ويؤكد: خطأ مطبعي

بشكل مفاجئ، الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق عملياته البرية في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 5 من عناصره في غزة الليلة الماضية

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 106 شاحنات مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية موسم الرياض

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

الزمالك يطلب المشاركة في بطولة كأس سوبر الأندية الأبطال

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي مقابل الجنيه اليوم الخميس 9-11-2023

3 شائعات جديدة تضرب الوسط الفني

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 10-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 10-11- 2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

بوزن 6,6 كيلو، مستشفى كامبريدج يستقبل أضخم طفل منذ عام 2010

استئجار الملابس، خدمة جديدة تقدمها الخطوط اليابانية للمسافرين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 9-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس 9-11-2023

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي مقابل الجنيه اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية