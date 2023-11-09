الخميس 09 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الكركدية، يعالج الأنيميا ويخفض الضغط والكوليسترول بالدم

فوائد الكركدية، فيتو
فوائد الكركدية، فيتو

فوائد الكركدية، الكركدية من العصائر الطبيعية الشعبية التى يعشقها المصريون كثيرا وهو عبارة عن زهور يتم نقعها فى الماء وتحليته وتقديمه باردا.

وفوائد الكركدية، عديدة واشتهر بأنه “بروق الدم”، أى يهدئ الأعصاب ويخفض ضغط الدم المرتفع، وكان يستخدم فى الطب القديم.

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكركديه من الأعشاب الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لأهميتها العلاجية فهو اشتهر بقدرته على خفض ضغط الدم المرتفع سريعا، كما يحسن المزاج ويساعد على الاسترخاء.

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القيمة الغذائية الموجودة في الكركدية 

وأضاف أخصائى التغذية العلاجية، أن الكركدية كان يستخدم فى الطب البديل وحاليا يدخل فى صناعة الأدوية ويتميز بلونه الصريح، وله قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ما يجعل تناوله مهم للصحة، وعلاج أنيميا فقر الدم أيضا.

الإفراط في الكركدية يؤثر على خصوبة الرجال 

وأكد أخصائي التغذية، على ضرورة عدم الإفراط في شرب عصير الكركدية، خاصة للرجال لأنه يؤثر على الخصوبة لديهم، كما أن تناوله بكثرة يسبب هبوط الضغط والسكر بشكل يهدد حياة المريض، كما يسبب الصداع والغثيان، وأمراض المعدة، وكذلك يزيد من إفراز الأحماض بالمعدة وبالتالى هو ممنوع على مرضى قرحة المعدة، حتى لا يزيد من إصابتهم.

فوائد الكركدية، فيتو 

فوائد الكركدية 

وأوضح أخصائى التغذية العلاجية، أن الكركدية له فوائد علاجية عديدة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الكركدية:-

  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • ينظم حركة الجهاز الهضمي وبالتالى يعالج عسر الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • مطهر معوى قوى حيث ينظف المعدة ويطرد السموم والبكتيريا منها.
  • يعمل كمهدئ للأعصاب ويساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة والهدوء.
  • مهم الكبار والصغار فى فصل الصيف لأنه يرطب الجسم.
  • يساعد فى إنقاص الوزن لقدرته على تفتيت الدهون ورفع معدلات حرقها بالجسم.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • ينشط الدورة الدموية بالجسم.
  • يقلل من أعراض سن اليأس لدى النساء وأبرزها الهبات الساخنة.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يمنع تكوين الخلايا السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يحمى من مخاطر الإصابة بالجلطات.
  • يعزز من صحة الكبد.
  • يحمى من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتهابات المفاصل وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
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