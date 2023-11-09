فوائد عين الجمل، يعالج الربو والروماتويد ويحارب السرطان وأمراض الشيخوخة

فوائد عين الجمل، عين الجمل من المكسرات الشهيرة التي تعرف باسم الجوز، وهو يشبه شكل الدماغ فى تكوينها وهو سر من أسرار فوائده للمخ.

وفوائد عين الجمل، عديدة حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر التي يحتاجها الجسم واشتهر بأهميته فى تغذية المخ ورفع معدلات الذكاء والتركيز.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن عين الجمل من المكسرات التى يجب تقديمها يوميا للكبار والصغار حفاظا على الصحة، وفى وقتنا الحالي يجب على الأمهات تقديمها للأبناء لأنها تساعدهم على التركيز فى المذاكرة ما يساعدهم على التفوق الدراسي، حيث يعرف عين الجمل بأنه غذاء المخ.

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القيمة الغذائية الموجودة في عين الجمل

وأضافت منى، أن عين الجمل به قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الزنك والفسفور والبوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والكالسيوم والأحماض الأمينية الأوميجا 3، وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ك وفيتامين د وفيتامين e، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

فوائد عين الجمل، فيتو

فوائد عين الجمل

وتابعت، أن من فوائد عين الجمل:-

يحمى من السكتة الدماغية والقلبية وأمراض الشرايين التاجية وغيرها من الأخطار المرتبطة بالقلب.

تناول عين الجمل بشكل منتظم يساعد في الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، كما أنه يساعد على خفض نمو الأورام عند مرضى السرطان، وهذا يرجع إلى المواد المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها، وبشكل خاص “الفيتوسترولس”.

يعمل على معالجة الأمراض الالتهابية مثل الربو، والصدفية، والأكزيما والتهاب المفاصل الروماتويدي.

عين الجمل يحتوي على مضادات للأكسدة، وفيتامين سي ما يساعد فى تقوية جهاز المناعة.

يقاوم أمراض الشيخوخة ويحمى من الزهايمر.

مهم للنساء فى سن اليأس حيث يقل أعراض فترة انقطاع الطمث.

تناول حفنة من عين الجمل بانتظام يساعد على تحفيز قدرة الدماغ، ويحسن التركيز والذاكرة، ويحسن الأداء المعرفي.

عين الجمل يحتوي على العديد من الأحماض الأمينية الأساسية وفيتامين E؛ مما يجعله يساعد في الحفاظ على صحة ونضارة الجلد، كما أنه يبطئ عملية الشيخوخة، وأحماض أوميجا 3 الدهنية تعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين التي تحافظ على شباب بشرتك للأبد.

يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تقضى على الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

تساعد فى علاج الاضطرابات العصبية.

يساعد عين الجمل في زيادة عملية حرق السعرات الحرارية، كما أن الدهون التي يحتوي عليها، هي دهون صحية، لذلك فهو يساعد في فقدان الوزن.

مصدر غني للأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومن المعروف أن هذه الأحماض الدهنية تحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم، كما أنه يعمل على رفع مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

يحمي الجسم من أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية.