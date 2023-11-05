الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الهلال الأحمر يكشف حقيقة إرسال مساعدات غذائية منتهية الصلاحية لغزة

الهلال الاحمر المصري
الهلال الاحمر المصري , فيتو

نشرت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري بيانا توضيحيا بشأن فيديو منتشر عن إحدى شاحنات المعونة بغزة المحملة بالبسكوت منتهي الصلاحية. 

وقال الهلال الأحمر المصري في بيان له إنه مع انتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر انقلاب حمولة إحدى شاحنات المعونات الإنسانية داخل غزة، والتى تحمل شارة الهلال  الأحمر، وظهور أحد الأشخاص يعلن أنه بسكويت منتهى الصلاحية توضح جمعية الهلال الأحمر المصري الحقائق التالية: 
اولا: حمولة البسكويت عالي الطاقة، هي حمولة تابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة وهى منظمة الغذاء العالمية (WFP)، وهو غير منتهى الصلاحية وقد أوضحت ذلك فى توضيح لها عبر حساباتها الرسمية.

رابط تويتر:
رابط فيس بوك
ثانيا: تتولى جمعية الهلال الأحمر المصري ادخال كافة شاحنات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة بوصف أن شارة  الهلال الأحمر شارة حماية دولية.
 ثالثا: تم توضيح الحقائق السابقة من قبل المدير التنفيذي  لجمعية الأحمر الفلسطيني.

رابط توضيحى من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني:
رابعا: للأسف انقلاب الحمولة اصبح امرا  واردا مع تهدم الطرق الرئيسية والداخلية بالقطاع، فنسأل الله السلامة لطواقمنا التى تعمل فى ظروف عالية الخطورة.

اخيرا  تعمل جمعية الهلال الأحمر المصرى لأكثر من ١١٢ عاما فى خدمة الإنسانية داخل مصر وخارجها، وتهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الأخبار التى من شأنها زعزعة الثقة وإثارة الفتن. وتتوجه الجمعية بالشكر  للعاملين والمتطوعين بجمعية الهلال الاحمر المصري  الذين يواصلون العمل ليل نهار  لتقديم الدعم اللازم  فى هذه الكارثة الإنسانية وإيصال المساعدات التى تصلها من داخل وخارج مصر.

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بيان الهلال الاحمر المصري 

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