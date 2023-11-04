الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف مفاجأة عن فيديو البسكويت منتهي الصلاحية وحجم المساعدات المصرية

معبر رفح، قال الدكتور مروان الجيلاني مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك 470 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية دخلت قطاع غزة من معبر رفح منذ بدء الحرب.

التنسيق مع الهلال الأحمر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم. بي. سي. مصر": بناء على تنسيق مع الهلال الأحمر المصري يتم تحديد الأولوية في نوعيات المواد الإنسانية والإغاثية التي تدخل قطاع غزة.

زيادة شاحنات المساعدات الإنسانية

وتابع: الأيام الأخيرة شهدت زيادة في عدد الشاحنات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وهناك 100 شاحنة مساعدات تدخل القطاع يوميًّا مؤخرًا.

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مفاجأة عن حجم المساعدات الإنسانية لغزة

وأشار: ثلثي المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة عبارة عن تبرعات مصرية وليست أجنبية، وهذا شعب مصر الذي نعرفه في محبته وتضامنه مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

فيديو انقلاب الشاحنة

وعن فيديو انقلاب شاحنة ومزاعم وجود بسكويت منتهي الصلاحية بها، علق: “هناك ناس تحاول الاصطياد في الماء العكر وطابور خامس، وهناك فيديو آخر يظهر شاحنة مساعدات فارغة بعد فحصه وجدناه قديم، وبالفعل كان هناك شاحنة من منظمة الغذاء الدولي العالمية للأمم المتحدة وبها بسكويت وانقلبت بالفعل وصلاحية البسكويت لا يزال بها شهر وليس منتهي الصلاحية، والكميات ستصل للمدارس”.

وتابع: للأسف هناك نفوس مريضة تحاول الاصطياد في الماء العكر، وبرنامج الأغذية العالمي ردت بأن البسكوت ليس منتهي الصلاحية بنسبة 100% ويتم استخدامه في الكوارث والأزمات لأنه يحمل سعرات حرارية قوية وطاقة ومثالي جدًّا للطوارئ للعائلات التي لا تستطيع الطبخ ويتم استخدامه في جميع أنحاء العالم في كل الأزمات، 99% من شعب غزة عارفين تمامًا أنه لولا دعم مصر والمساعدات المصرية عبر معبر رفح مكناش هنقدر نصمد ولا نقاوم".

بلينكن يشكر مصر

ووجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشكر لمصر على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأدان بلنكين استهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة وضرورة ضمان عدم سقوط المزيد من المدنيين الضحايا في غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة توقف الحرب بشكل عاجل وأهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضرورة ضمان استمرار التقدم لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

بدوره، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت، إن ما يحدث في قطاع غزة من حصار وقصف وحرمان من المساعدات يجب أن يتوقف فورًا.

وأضاف جوتيريش: "أجدد النداء لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.. الوضع الإنساني في القطاع مروع والمساعدات التي تصل لا تكفي".

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن ملاجئ الأونروا في غزة تعمل بأربعة أضعاف طاقتها وتتعرض للقصف، مشيرًا إلى أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه في غزة ينفد.